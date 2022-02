Theo Rose, greșeala care a costat-o scump! Ce a făcut artista după ce s-a uitat în oglindă / FOTO

In articol:

Theo Rose are o mulțime de fani pe rețelele de socializare, așa că zi de zi îi ține la curent cu ce mai e nou în viața ei profesională sau personală. Împărtășește cu admiratorii ei toate trăirile pe care le are și, chiar dacă are zile mai puțin bune, atista nu ezită să le povestească acestora peripețiile prin care

trece.

Cu numai câteva ore în urmă, The Rose și-a alarmat fanii de pe Inatgram, pentru că a făcut o greșeală care, momentan, nu se mai poate repara.

Theo Rose, decizie deloc inspirată la ceas de seară

O vedem pe Theo Rose de fiecare dată aranjată din cap până în picioare și am putea crede că petrece foarte mult timp în saloanele de înfrumusețare pentru a se lăsa pe mâna unui profesionist.

Se pare că nu se întâmplă mereu acest lucru. După ce s-a uitat în oglindă și a văzut că sprâncenele au crescut destul de mult, artista a decis să se ocupe de una snigură de problemă și să le stilizeze.

Theo Rose a luat firfecuța și penseta și a început să le tundă.

Imdiat după ce a văzut rezultatul și-a dat seama că a făcut o greșeală, pentru că sprâncenele arătau destul de rău ulterior. Enervată la culme, artista le-a spus fanilor ei că o să le radă de tot.

„M-am uitat în oglindă și eram cu stufăriș puternic. Am zis aia e. Am luat penseta și forfecuța de care fugeam de foarte mult timp și am trecut la treabă. Și ce credeți, mi le am bulit!(...) Dacă nu mai pot să fac nimic, le rad, dă-le dr***. Acum mă dau cu ulei de ricin. Eu cu foarfeca le-am stricat.(...).", le-a povestit artista fanilor.

Cum s-au cunoscut Theo Rose și Alex Leonte

Theo Rose și Alex Leonte trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă puțini sunt cei care știu cum au ajuns să fie împreună cei doi. În cadrul unui podcast, Theo Rose a povestit cum au ajuns să fie împrună, mai ales că în momentul în care s-au întâlnit pentru prima dată, el era într-o relație.

„După ce că era frumos de la distanță, când s-a apropiat a avut un alt impact. Mi-a fost foarte drag de el. Am început să conversăm pe instagram, dar ca prieteni. Am început să vorbim așa, pe caterincă, ne distram foarte mult împreună, râdeam.Fără apropouri sau alte chestii de genul(…).

Când am văzut că vorbim mai mult decât e cazul, având în vedere că el avea o relație, am pus problema frumos și i-am zis: „Nu mai vreau să vorbim, pentru că mi se pare că vorbim mai mult decât e cazul și cel mai bine ar fi să-ți rezolvi problemele din relația din care tu faci parte în momentul ăsta și să discutăm după. Fiindcă mi se pare că avansăm în discuții și n-are rost.”

Înțelegi? că vorbeam destul de mult și îmi plăcea, dar de ce să vorbesc cu el dacă știu că nu există șanse să fie ceva între noi”, a povestit Theo Rose.

