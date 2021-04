Theo Rose, în rochie de mireasă și la brațul lui Bogdan de la Ploiești! Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: „Te iubesc”

In articol:

Pe Theo Rose și pe Bogdan de la Ploiești îi leagă o frumoasă relație de prietenie și de colegialitate.

Împreună au scos melodii care au ajuns rapid la inimile fanilor. Iar pentru că amândoi sunt tineri, frumoși, talentați, au fost guri care au grăit despre cât de bine arată împreună. De-a lungul timpului au tot apărut zvonuri și specualții cum că cei doi ar avea sentimente mai intense decât cele de amiciție, tocmai pentru că fanii i-au tot văzut petrecând mult timp împreună.

Ultimele postări pe conturile de TikTok ale artiștilor au luat pe toată lumea prin surprindere și le-a dat mari speranțe internauților. Bogdan de la Ploiești și Theo Rose au postat filmulețe în care pare că sunt la o nuntă și nu orice nuntă, ci la lor. Iată despre ce este vorba, de fapt!

Theo Rose a îmbrăcat rochia de mireasă și a plecat la altar cu Bogdan de la Ploiești: „ Sentimentele mele nu vor înceta”

Internauții au luat-o razna când au văzută pe frumoasa artista îmbrăcată într-o rochie albă de mireasă care îi vine mănușă și este în fața altarului cu nimeni altul decât Bogdan de la Ploiești, care, de asemenea,

era îmbrăcat la patru ace, specific unui mire adevărat. Nu s-au rezumat doar la imagini, ci și la vorbe!

„Theo Rose: Te iubesc și rămân alături de tine.

Bogdan de la Ploiești: Sentimentele mele nu vor înceta niciodată” a fost dialogul dintre cei doi, postat pe contul de TikTok al artistului.

Bineînțeles că totul este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Imaginile nu sunt decât din timpul filmărilor pentru videoclipul celei mai noi melodii pe care o vor lansa sâmbăta aceasta.

De unde a pornit așa-zisa relație dintre Theo Rose și Bogdan de la Ploiești

Se pare că după o melodie cântată împreună, internauților li s-a părut că cei doi se potrivesc și i-au „cuplat”. Theo Rose a dezvăluit că este într-o relație deja de patru ani, însă speculațiile potrivit cărora ea și colegul ei de breaslă ar fi împreună nu au deranjat-o mai deloc, ba din contră, ambii s-au folosit de asta pentru a se amuza.

„După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex ”, declara artista în urmă cu câteva luni.