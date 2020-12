Theo Rose, infectată cu COVID-19! Nimeni nu a bănuit prin ce trecea artista: ”Mi-am dat seama că e posibil să...”

Theo Rose a recunoscut că a fost infectată cu coronavirus.

Theo Rose se află printre cele mai îndrăgite și talentate artiste din România. Totodată, frumoasa artistă este una dintre cele mai bine cotate soliste din noua generație. În prezent, Theo Rose, care a fost la un pas să câștige competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, este urmărită de mii de oameni în mediul online.

Cântăreața se poate lăuda cu o carieră de succes, mai ales că în ultimul timp, Theo Rose a avut câteva colaborări neașteptate cu diferiți artiști cu priză la public.

Theo Rose a încercat să ascundă că este infectată cu COVID-19

Recent, Theo Rose a recunoscut că a fost infectată cu coronavirus. Nimeni nu a bănuit că frumoasa artistă a trecut prin momente grele din cauza virusului nemilos. Cu toate că a încercat să ascundă acest lucru, celebra artistă și-a deschis sufletul și a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut. Din fericire, însă, a făcut o formă ușoară, iar acum e vindecată.

Theo Rose, finalista concursului ”Bravo, ai stil! Celebrities”, a susținut că iubitul ei, Alex, a fost primul care a contractat virusul ucigaș. Ulterior, s-a infectat și ea de la el.

„În perioada aia de izolare la domiciliu am dat-o în niște anxietăți și panici. Am avut și eu (n.red. COVID), am stat acasă, la domiciliu, nu am zis la nimeni. Am rămas fără gust și miros trei zile. Singura parte nașpa a fost că apetitul nu era același, dar nu am avut febră, am tușit foarte puțin într-o dimineață și atunci mi-am dat seama că e posibil să fie o problemă.

Mă testasem, ieșisem „negativ”, prietenul meu a ieșit pozitiv la test, dar deja ne izolasem împreună. După care au început să se manifeste și la mine simptomele. Am stat în continuarea acasă cele 14 zile. Când a fost să ieșim, ne-am dus, ne-am testat, am ieșit negativ”, a declarat Theo Rose.

