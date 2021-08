Theo Rose își sărbătorește ziua de naștere! Câți ani a împlinit îndragita artistă

In articol:

Este o zi extrem de importantă pentru Theo Rose. Îndragista artistă își sărbătorește ziua de naștere chiar astăzi. A fost surprinsă încă de la primele ore ale dimineții cu diferite cadouri și cu multe mesaje frumoase. Totuși, câți ani împlinește cea mai îndrăgită cântăreață de la momentul actual?

Theo Rose își sărbătorește ziua de naștere

Theo Rose este cu siguranță una dintre cele mai cunoscute artiste de la momentul actual. A reușit să ajungă extrem de repede la inima publicului și să își formeze o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare. Zilnic, aceasta își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa.

Și pentru că are extrem de mulți fani, Theo Rose a primit multe mesaje cu ocazia zilei sale de naștere, pentru că, astăzi, frumoasa artistă a împlinit 24 de ani. Încă de la primele ore ale dimineții, mesajele au început să curgă, iar vedeta s-a pregătit pentru cea mai specială zi din acest an.

Adevărul despre relația cu Alex Leonte

Alex Leonte și Theo Rose nu au pornit în această frumoasă călătorie cu dreptul, întrucât nepotul lui Nea Mărin era cuplat în momentul în care a cunoscut-o pe artistă.

Însă, după ceva timp, aceștia s-au revăzut și au decis să formeze un cuplu.

Theo Rose și Alex Leonte[Sursa foto: Instagram]

"Și am început să ne împrietenim, mi-a fost foarte drag de el și am început să conversăm pe Instagram, dar ca prieteni. Râdeam foarte mult împreună, fără apropo-uri și alte chestii din astea. La un moment dat, mi-am dat seama că ne cam ia valul și am pus problema frumos: eu nu vreau să mai vorbim pentru că mi se pare că vorbim mai mult decât e cazul și părerea mea e că ar trebui să îți rezolvi problemele, dacă există vreo problemă în relația din care faci parte." , a mărturisit vedeta, în podcastul lui Radu Țibulcă.