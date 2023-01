Theo Rose, judecată pentru că le-a cântat manele copiilor bolnavi de cancer. Artista nu a mai suportat criticile și a răbufnit: „Puneți mâna și donați!”

In articol:

Theo Rose este una dintre artistele momentului, imaginea și vocea sa fiind peste tot, chiar și în cele mai triste locuri.

Iar de aici și până la momentul în care artista a ajuns în mijlocul unor controverse a mai fost doar un pas.

Și asta pentru că, alături de Bogdan de la Ploiești și Codin Maticiuc, artista a ajuns într-un spital unde se află internați copii ce suferă de cancer.

Theo Rose, judecată pentru că le-a cântat manele copiilor bolnavi de cancer [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, reacționează dur după ce a fost criticată pentru gestul făcut în fața copiilor bolnavi de cancer

În fața acestora, pentru a le aduce un zâmbet pe chip, dar și pentru a le îndeplini o dorință, Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au cântat părți din cele mai apreciate piese ale lor, devenind astfel ținta răutăților celor din online.

Astfel că, sătulă să fie judecată pentru genul muzical pe care-l cântă, Theo Rose a luat atitudine.

Inițial, artista a oferit tuturor un exemplu despre o situație asemănătoare.

Cel despre care a vorbit a fost Florin Salam, care, în urmă cu câțiva ani, a făcut același gest, a cântat manele pentru un copil

bolnav de cancer, a donat pentru cauza lui, dar, din păcate, băiatul nu a mai putut fi salvat.

Privind la gestul ”Regelui manelelor”, așa cum se autointitulează Florin Salam, dar și la ceea ce ea a făcut, fiind judecată aspru acum, Theo Rose mărturisește că asta i s-a cerut în salon și pentru că i-a stat în putere a decis să nu refuze nimic din dorințele celor suferinzi.

Pentru că astfel le-a adus puțină bucurie în marea de durere și tristețe pe care o traversează copiii și părinții acestora.

De altfel, ea spune că judecățile celor care se află în spatele unui ecran nu vin cu niciun beneficiu, căci ea nu mai pune nimic la suflet, iar copiii bolnavi de cancer nu câștigă nimic din această luptă dusă pe seama genului muzical cântat.

Tocmai de aceea, fără a se feri să folosească cuvinte dure, Theo Rose a mărturisit că nu genul muzical cântat sau ascultat de cineva face un om mai bun sau rău, ci acțiunile sale, un exemplu în acest sens fiind chiar colegul ei, Bogdan de la Ploiești.

Motiv pentru care, artista îi îndeamnă pe internauți să lase prejudecățile deoparte și să facă mai mult bine societății, mai ales copiilor, donând pentru a îi ajuta în lupta cu crunta boală, vizitându-i și făcându-le din dorințele lor mici o realitate, poate neînsemnată pentru unii, dar surprinzătoare pentru ei.

„Postează Codin Maticiuc despre Florin Salam, care a fost invitat să cânte la ziua unui copil bolnav de cancer, a cântat pe gratis, a strâns suma, a completat banii pentru operație, din banii lui. Un gest superb. Din păcate, copilul s-a stins, nu a mai reușit să se ajungă la intervenție.

Ceea ce voiam să spun este că am făcut paralela cu unul dintre momentele mele care a ajuns viral pe internet, cu mine cântând una dintre piesele mele. Este vorba despre piesa „Cămașa”, la Spitalul Fundeni, la Secțiunea Hematologie Pediatrică, pentru că o mămică mi-a cerut dacă pot să le cânt puțin din piesa asta, pentru că au ascultat-o cu puțin timp înainte, fără să știe că vin acolo. Nici nu am stat să mă gândesc, e o situație care te face să te simți neputincios. Dacă am putut să le aduc puțină bucurie....

Odată ce s-a viralizat videoclipul, au apărut și multe comentarii de la oameni de cultură, care condamnă manelele și incultura asociată cu acest gen muzical și care pretind că orice gest venit din direcția asta nu ar trebui luat în considerare din cauza genului muzical. Erau ceva de genul „Bravo, acum că le-ai cântat o manea s-au vindecat”, „Manele se cântă la bolnavii de cancer”. Dar ce se cântă, nebunilor? Vivaldi? N-am știut eu să cânt muzică clasică, altfel mă asculta toată România. E ca și cum ai spune că omul ăla bolnav nu merită să se vindece din cauza preferințelor lui muzicale. Trebuie să fii dobitoc să spui asta. Nu vă mai considerați selectivi, dacă nu ascultați manele. Apropo de colegul meu Bogdan de la Ploiești, el a făcut multe gesturi frumoase pentru oamenii aflați în nevoie. Ăștia care au comentat ce au făcut? Puneți mâna și donați”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.