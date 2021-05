Theo Rose, la un pas de despărțire de Alex Leonte? Iată ce răspuns neașteptat a dat cântăreața: "Ne certăm des..."

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani. Cei doi îndrăgostiți au împărțit împreună și bune și rele. Dacă au existat momente în care au simțit că vor să se despartă, au luptat pentru dragostea lor.

În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a dezvăluit că a fost de mai multe ori la un pas de despărțire.

Însă, tot timpul se întorceau unul la celălalt, semn că iubirea este extrem de puternică între aceștia.

„Suntem într-o relație de patru ani. Dacă el n-ar mai exista, eu nu aș ști ce să fac. Mi-ar fi foarte greu o perioadă lungă de timp. Încercări au fost și n-am putut să renunțăm.

O dată am zis că o să mă mut la sora mea și nu m-am mutat niciodată, de fapt, nu am putut să dorm nici măcar o noapte fără el. Ne certăm des, pentru că își lasă șosetele aiurea prin casă. Îi zic să și le pună o dată în coșul de rufe”, a spus Theo Rose.

Theo Rose, despre gelozia din relație

Cu toate acestea, Theo Rose se consideră o fire destul de geloasă. A existat chiar și un moment, la un moment dat, în care a fost pusă în fața unei situații nu tocmai plăcute.

Artista a povestit cum a decurs întreaga scenă, în momentul în care o domnișoară a venit și i-a spus ceva la ureche prietenului ei.

Theo Rose și Alex Leonte[Sursa foto: Instagram]

„Mai sunt și eu geloasă, cred. S-a întâmplat o dată ceva. Eram la ziua unei prietene într-un club. La un moment dat, s-a ridicat de la o altă masă o tipă, se agață de gâtul lui Alex, i-a zis ceva la ureche și a plecat.

Atunci am simțit puțin gelozie, dar am încercat să ascund. Când s-a uitat la mine am fost gen: „ce ți-a zis?”, dar, de fapt, îmi venea să intru sub masă. Dacă vrea să-i fie bine și să mai aibă zile pe acest pământ, bine ar fi să nu mă înșele”, a continuat ea.