Theo Rose, nemulțumită de felul în care arată. Artista vrea să aibă mai multă grijă de ea: „Sunt niște kilograme în plus”

Theo Rose are un trup tras prin inel, însă, chiar și așa, artista se plânge că are celulită, ceea ce nu consideră un lucru normal, având în vedere că are doar 50 de kilograme. Pentru a scăpa de acest incovenient, artista a trecut la treabă!

Theo Rose este unul dintre artiștii momentului. Are o mulțime de fani pe rețelele de socializare, acolo unde cântăreața îi ține la curent cu tot ceea ce face în viața ei personală. De curând, le-a mărturisit admiratorilor ei că a început să facă sală, pentru că este de părere că a început să facă celulită.

Theo Rose a început să aibă grijă mai mare de corpul ei

Theo Rose a mărturisit că nu este deloc satisfăcută de cum arată pielea sa, așa că a început să ia măsuri în sensul acesta. Fiind artistă, este de părere că trebuie să aibă un fizic impecabil, fără celulită sau pielea lăsată, mai ales că nu are deloc kilograme în plus ca să poată să justifice prezența pielii „coajă de portocal”, așa cum se numește pielea care prezintă celulită.

„Am început să nu mai mizez pe genă. Nu mă duc de nebună la sală. Am început să văd una alta pe corpul meu. Atunci când ești mai corpolentă și ai niște celulită, e justificat, că sunt niște kilograme în plus. Dar când ești slabă și se vede celulita pe tine, atunci trebuie să îți faci probleme. Dacă ți se pleșcăie pielea, nu poți să dai din mână că îți atârnă pielea, atunci iar e o problemă. Nu am vrut să ajung în stadiul ăla”, a declarat cântăreața. Theo Rose [Sursa foto: Instagram] Artista a mărturisit că nu își dorește să mai slăbească, ci să-și rezolve problemele legate de calitatea pielii, mai ales că este artistă și apare foarte des pe scenă în fața admiratorilor ei cu fel și fel de ținute care îi lasă la vedere părțile corpului. Citeste si: Theo Rose a primit semne de la bunica sa care a murit, chiar după înmormântarea ei: „Există o legătură între lumile astea” „Vreau să îmi dau interesul. Un corp am, o viață am. Sunt tânără, acum sunt de făcut lucrurile astea. Nu yoga, pilates, din astea în alte limbi. Nu pot să fac yoga, meditații, pentru că nu îmi stă mintea în loc, eu mă gândesc la 30 de lucruri. Mă duc la aparate. Nu te gândi că mă duc și fac cu greutăți mari. Are grijă antrenorul să nu îmi dea mai mult decât pot să duc. Adică fac acolo de bun-simț astfel încât să fiu tonifiată”, a mărturisit vedeta.