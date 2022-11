Theo Rose nu l-a uitat! Artista s-a așezat în genunchi și i-a dedicat o piesă în timpul primului concert după ce a anunțat că e însărcinată | EXCLUSIV

In articol:

Theo Rose a susținut vineri primul concert după ce a anunțat că este însărcinată.

Artista a urcat pe scenă într-o ținută care a lăsat burtica la vedere și a decis să îi dedice un moment unui bărbat important din viața ei.

Artista și Bogdan de la Ploiești sunt legați de o frumoasă prietenie și colaborările lor au ajuns mereu rapid la inimile fanilor. Astfel, în timpul spectacolului, vedeta nu avea cum să nu-l aducă în discuție și mai ales să nu cânte o piesă care i-a dus pe amândoi pe culmile gloriei.

Theo Rose nu l-a uitat! Moment de excepție, dedicat lui Bogdan de la Ploiești

Deși este însărcinată, vedeta nu a ezitat nicio secundă și a făcut un super show pe scenă. Artista a purtat o ținută extrem de provocatoare și a lăsat burtica la vedere. Din timpul spectacolului nu putea să lipsească piesa pe care a scos-o alături de Bogdan de la Ploiești așa că diva nu l-a uitat și i-a dedicat un moment bunului său prieteni.

Citește și: La un pas de moarte după ce a băut 12 energizante în 10 minute! Bărbatul de 36 de ani a vrut să se dea mare în fața prietenilor săi: „Ca să mai uite de durere, a început un joc”

Fanii au fost în delir la auzul celebrei melodii așa că Theo Rose a mers la marginea scenei și i-a lăsat și pe spectatorii din primele rânduri să fredoneze versurile la migrofon.

"Am să vă cânt acum o piesă pe care sigur o așteaptă toată lumea! E poate cea mai cunoscută piesă a mea și are milioane de vizualizări", a spus Theo Rose pe scenă, înainte să înceapă să cânte piesa alături de Bogdan de la Ploiești.

Citeste si: Getuța Sterp, cu ochii în lacrimi la două luni de la nuntă: „Nu mai plânge”- kfetele.ro

Citeste si: Mort timp de 90 de minute și readus la viață de medici, bărbatul din imagine povestește ce a văzut DINCOLO: „Nu e ceea ce crede lumea!"- bzi.ro

Theo Rose, la primul concert după ce a anunțat că este însărcinată [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Ce a spus Bogdan de la Ploiești când a aflat că Theo Rose e însărcinată

Bogdan de la Ploiești și Theo Rose sunt colegi de scenă, dar și foarte buni prieteni așa că era de așteptat ca artistul să aibă o reacție savuroasă atunci când a aflat că vedeta urmează să devină mămică pentru prima oară.

Citește și: Nu i-a răspuns la telefon, iar Theo Rose a reacționat imediat: „Gata, pentru chestia asta mă despart”. Reacția ei a fost surprinsă pe camera de filmat

Nici măcar el nu știa că artista urma să devină mamă pentru a doua oară așa că veștile apărute în presă l-au luat prin surprindere. La acel moment, manelistul a fost extrem de surprins de cele auzite și spunea că trebuie să o sune urgent pe vedetă și mai ales să stabilească cine va cânta la botez.

" Nici nu știu dacă o fi adevărat, nici nu am vorbit cu ea măcar. Trebuie să o sun să o întreb dacă e adevărat sau ce s-a întâmplat. Deci nici nu știam, acum aflu. Ce să zic… să fie sănătoși. Sper să le cânt la botez", a declarat Bogdan de la Ploiești, pentru spynews.ro

Theo Rose, la primul concert după ce a anunțat că este însărcinată [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești, colaborări de milioane de vizualizări

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au încins YouTube-ul cu piesa "Fără tine". Melodia a cucerit imediat fanii și chiar i-a schimbat viața celebrului manelist. Așa cum a mărturisit acesta în timpul unei emisiuni TV, colaborarea cu Theo Rose l-a adus pe culmile succesului.

Odată ce s-a lansat "Fără tine" și a ajuns să fie în trending, manelistul a renunțat la ideea de a părăsi România și a dezvolta o afacere peste hotare. A preferat să rămână la noi în țară și să facă ceea ce îi place cel mai mult.

„Ne-a surprins ”Fără tine”, că am atins niște cifre foarte mari. Avem 100 și ceva de milioane de vizualizări. Eu înainte de piesa aia trebuie să plec, să mă mut din țară, în Elveția. Voiam să mă mut acolo, am eu o legătură cu țara asta. Mi-am dorit să fac un restaurant acolo. A venit piesa asta și mi-a dat totul peste cap. Am întâlnit o altă familie, am o întreagă echipă. Noi avem o chimie foarte mare”, a povestit celebrul manelist, într-o emisiune TV.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!