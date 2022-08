Theo Rose, primele declarații despre relația cu Anghel Damian: ”Eu n-am păcat în situația asta”. Ce mesaj i-a trimis fostului iubit, Alex Leonte

In articol:

După o relație de mai bine de mai bine de patru ani, când toată lumea aștepta ca Theo Rose și Alex Leonte să facă pasul cel mare, ei bine, inevitabilul s-a produs.

Șocul momentului ce a marcat lumea mondenă a venit de la Theo Rose.

Îndrăgita artistă și nepotul lui Nea Marin și-au spus adio, relația lor ajungând la final.

Theo Rose, primele declarații despre relația cu Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a confirmat despărțirea de Alex Leonte

Artista a vorbit public despre schimbările din viața sa, după ce în spațiul monden au apărut primele imagini cu ea și noul iubit, Anghel Damian, sărutându-se.

Deși a vrut că viața personală să rămână pentru o perioadă de timp departe de ochii curioșilor, planul cântăreței a fost dat peste cap, iar acum s-a văzut nevoită să clarifice situația, mulți speculând faptul că actorul ar fi fost mărul discordiei dintre cei doi foști iubiți.

”Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Totodată, vedeta a ținut să precizeze că, de fapt, nu a fost vorba de infidelitate între ea și Alex. Despărțirea, spune ea, a avut loc înainte ca Anghel Damian să apară în viața sa, acum fiind colegi pe platoul de filmare a unui film.

Șatena spune că Alex a aflat la momentul potrivit că ea și-a refăcut viața amoroasă alături de Anghel, fiind deschiși unul față de celălalt, relația lor trecând de la una de

iubire, la una de prietenie.

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a adăugat vedeta.

Cât despre faptul că a ținut totul secret, ei bine, Theo Rose declară că nu a preferat ca lucrurile să ajungă să fie publice tocmai pentru că nu s-a simțit pregătită să facă față situației într-un asemenea mod.

De asemenea, ea spune că, deși la mijloc pare a fi vorba de un triunghi amoros, lucrurile nu stau deloc așa.

La momentul oportun, notează artista, va face publică toate povestea și va arăta lumii că nu a fost vorba de infidelitate.

Ea mai spune că nu se simte deloc vinovată, ba chiar crede că se bucură de cea mai bună perioadă a vieții sale și speră ca și fostul iubit să vadă la fel viața.

”Nu am fost pregătită pentru declarații, am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, a venit chestia asta pentru că sunt și oameni care nu țin neapărat să-mi fie bine, care ar grea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine. Eu n-am păcat în situația asta, sunt o fată corectă, sunt mândră că nimeni nu are cu ce să mă atace în situația asta. Abia aștept să vă spun toată povestea, noi am avut timp să ne obișnuim cu situația, pare că s-a întâmplat de ieri pe azi, dar nu e așa. Eu simt că sunt acolo unde trebuie să fiu, sper din suflet că și Alex să fie bine, îi doresc tot binele din lume, suntem ok”, a mai adăugat artista.