Theo Rose, primele declarații despre sarcină. Artistei i se citește fericirea pe chip: „O să aveți un nepoțel sau o nepoțică”

După multe semne de întrebare venite din partea fanilor, Theo Rose a confirmat că urmează să devină părinte pentru prima dată alături de Anghel Damian. Artista a ales să își păstreze sarcina în secret o perioadă, însă, odată cu apariția informațiilor legate de sarcină în mediul online, mai multe persoane din anturajul artistei au confirmat ceea

ce s-a vehiculat. În cadrul unei intervenții pe micile ecrane, tatăl artistei a confirmat la rândul lui că va deveni bunic.

Theo Rose trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Pe cât de specială, pe atât aglomerată și plină de emoții unice este, motiv pentru care este necesar ca artista să se focuseze pe starea sa de bine și să își încarce bateriile constant, chiar dacă are de dus la bun sfârșit o mulțime de proiecte și evenimente la care trebuie să fie prezentă. Chiar și așa, artista și-a asigurat fanii că va onora toate cântările la care trebuie să ajungă, fără excepție.

Theo Rose, prima reacție după ce s-a aflat că este însărcinată

Cu numai câteva minute în urmă, Theo Rose a apărut în fața fanilor săi la InstaStory, acolo unde a confirmat că va deveni mămică.

Vizibil emoționată și entuziasmată, artista a afișat un zâmbet larg pe chip, semn că venirea pe lume a unui copil o face foarte fericită. Fără să ofere mai multe detalii despre sarcină, cântăreața a ținut să mărturisească că fanii ei vor avea, în curând, un nepoțel sau o nepoțică.

„Vă pup de la filmări. E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Când iese vreau să-l strigați nepoate sau nepoată, depinde. Să fim sănătoși cu toții”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Tatăl lui Theo Rose, declarații despre sarcina fiicei sale

Părinții lui Theo Rose sunt foarte fericiți că vor deveni bunici. După numai câteva luni de relație, fiica lor le-a dat vestea cea mare că este însărcinată, motiv de mare bucurie pentru întreaga familie. În cursul zilei de ieri, tatăl artistei a confirmat că așteaptă un nepoțel sau o nepoțică cu brațele deschise.

„Suntem foarte fericiţi că vom fi bunici. Theo este prima care deschide linia asta a urmaşilor noştri. Am vorbit cu Theo, este bine, se simte bine. În primul rând este foarte fericită şi ea, desigur şi noi alături de ea. Nu am plâns, mama ei a plâns, eu nu plâng în general, dar am fost foarte fericit. Mă bucur tare mult şi sper să avem cât mai mulţi urmaşi”, a spus tatăl lui Theo Rose.