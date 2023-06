Theo Rose, primele imagini cu bebelușul ei! Anghel Damian s-a emoționat când și-a luat copilul în brațe: „În sfarsit am înțeles și noi cum se simte bucuria asta de părinți”

In articol:

Theo Rose este în culmea fericirii! Artista a devenit ieri mămică pentru prima oară, iar ea și Anghel Damian se bucură enorm pentru venirea pe lume a micuțului lor. Astăzi, Theo a postat primele imagini cu bebelușul lor, micuțul Sasha Ioan.

Cântăreața a scris și un mesaj în care le-a mulțumit fanilor ei pentru gândurile bune pe care i le-au transmis. Celebra artistă se simte foarte bine după naștere, iar iubitul ei, Anghel, îi este alături și radiază de fericire fiindcă a devenit tătic.

Cum se simt Theo Rose și micuțul Sasha Ioan

Theo Rose a spus cum se simte acum, după ce a devenit mămică. Artista le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că a trecut printr-o operație de cezariană care a decurs normal, iar ea și micuțul Sasha se simt foarte bine. Cântăreața a născut prin cezariană, deși pe tot parcursul sarcinii s-a pregătit pentru o naștere naturală.

Theo a mărturisit că încă are puține dureri după naștere, dar se reface rapid. Copilul artistei și al lui Anghel Damian a cântărit la naștere 3.800 de grame și a măsurat de 54 de cm, iar mama sa a povestit că este un copil frumușel, zdravăn și sănătos.

„Multumesc tuturor pentru ganduri si mesaje! Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat si pe noi sa vedem cati oameni ne sunt alaturi! Pe scurt, desi va urma si mai pe larg cand ne linistim si adaptam mai bine, a fost o nastere ok, deloc mai cu moț decat alte nasteri. A fost o nastere prin cezariana in cele din urma, desi am fost mai ingrozita de operatie decat de nasterea naturala, am avut incredere in dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranta si liniste pe tot parcursul sarcinii si a avut dreptate. A fost o operatie pe care am parcurs-o linistit, fara panica sau frica si le multumesc tuturor doamnelor asistente si doamnelor dr. care au luat parte la nasterea noastra.

Pana si refacerea se intampla frumos, cu foarte putina durere momentan. Sasha a reusit din prima sa manance de la san, a stiut ce are de facut. E frumusel tare, zdravan, 3 800g si 54 cm. Dumnezeu stie cum a stat bietul copil in garsoniera confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar ii multumim ca ne-a ascultat rugaciunile si e sanatos”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose și bebelușul ei, Sasha Ioan [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Theo despre tatăl copilului ei

Frumoasa cântăreață este foarte fericită și a declarat că ea și Anghel au aflat, în sfârșit, cum se simte bucuria de a fi părinți. Theo le-a mulțumit tuturor urmăritorilor săi pentru mesajele frumoase pe care i le-au trimis ei și iubitului său. De asemenea, cântăreața a mărturisit că tatăl copilului ei este o binecuvântare în viața sa, iar copilul lor este norocos să aibă un asemenea tătic.

„In sfarsit am inteles si noi cum se simte bucuria asta de parinti. Va multumesc pentru tot ce ati impartasit cu mine in timpul sarcinii. M-ati ajutat sa inteleg ca ce traiesc si gandesc e cat se poate de normal. Despre Anghel vreau sa spun doar ca e o mare binecuvantare in viata mea iar Sasha e foarte norocos ca s-a nascut din asa un om minunat. Dumnezeu sa-l tina sanatos! Si pe noi toti”, a mai scris Theo Rose.

Anghel Damian și micuțul Sasha Ioan [Sursa foto: Instagram]