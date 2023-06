Theo Rose s-a filmat chiar înainte să nască! Prin ce a trecut artista înainte de operație? Imaginile au fost făcute publice abia acum: „Mie mi-a fost groază”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, cum a făcut și înainte de naștere, atunci când a realizat un filmuleț, pe care l-a publicat abia recent, la aproape o săptămână după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Sasha Ioan.

Citește și: Sora lui Theo Rose nu s-a putut abține să nu posteze o fotografie cu bebelușul artistei și al lui Anghel Damian! Imagine emoționantă cu Sasha Ioan

Vedeta a filmat fiecare activitate pe care a avut-o chiar cu o zi înainte de naștere și le-a povestit pe îndelete internauților ce a făcut, atașând și câteva imagini.

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: „Mi se face pielea de găină, dacă îmi aduc aminte”. Cine l-a ajutat pe Culiță Sterp să scape de controlul judiciar și să poată ieși din țară, în urma problemelor cu legea- kanald.ro

Citeste si: Georgina a încins atmosfera în Sardinia. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie pe un iaht| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Hai să vă arăt ce am făcut cu o zi înainte să nasc! Aici purtam discuția mea de dimineață cu Sashi, prin burtică așa ne iubeam noi, după care am plecat cu Anghel până în(...) să cumpărăm ultimele lucruri de care aveam nevoie în casă până să-l aducem pe Sasha. După care am ajuns acasă și am încercat să mă uit la serialul ăsta cu Arnold, dar m-a luat un stres și am zis să stau așa un pic pe o parte, că am zis că poate, poate mă ia somnul, eu nu vă mint, te mai stresezi înainte de operație, mi-a fost groază aici. Și cât timp am dormit eu, s-a întâmplat asta, m-au filmat și pozat la balcon și am apărut în toate splendoarea în chiloți, să mă vază lumea. Aici Anghel era pe post de cameră de luat vederi, spiona zona să vadă dacă putem să depistăm vreo mașină ceva cu paparazzi, dar nicio șansă. Rădeam aici, că mă rog, n-avem ce să facem și oricum nu e legal ce au făcut.(...) Aici îți scriam ție, Sashi, i-am lăsat niște gânduri și ne-am bucurat de vreme frumoasă, după care am stat și mă uitam la Anghel cum încerca să-și ia gândul de la ziua care urma să vină, scriind scenariul pentru(...) sezonul 3, și eu încercam să fac același lucru, cântând în gândul meu. După ne-am pregătit și am mers să luăm masa în oraș că ne ardeau călcâiele în casă, nu mai puteam de emoții. Aici aveam o stare destul de bună, după câte puteți vedea, ne-am și fugărit un pic. Ne-am pus la masă, eu mi-am comandat o ciorbă de lobodă. Ne-am luat o salată de fructe și ne-am întâlnit cu Codin, după care ne-am întors acasă și eram emoționată că nasc.(...) Ne vedem cu partea a doua, ziua nașterii.”, a fost mesajul transmis de Theo Rose, în timp ce rulau imaginile cu momentele din ziua de dinainte de naștere.

@theorose Ce tare ca am amintirile astea♥️ revin cu ziua nasterii. Pregatiti servetele😂♥️ ♬ sunet original- Theo Rose

Ce spune data nașterii despre fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pe data de 14 iunie, iar imediat după ce micuțul Sasha Ioan a venit pe lume, astrologul Ana Ticea a făcut o serie de previziuni, explicând exact ce spune data nașterii despre fiul celor vedete.

Citeste si: Xonia a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise. Ce se va întâmpla cu artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce Lia Bugnar nu își dorește copii. Fostul ei iubit, Anghel Damian tocmai a devnit tătic- radioimpuls.ro

Citește și: Ipostaza în care Theo Rose și-a găsit bebelușul, la prima oră a dimineții. Cum i-a surprins pe părinții ei alături de micuțul Sasha. A scos imediat telefonul să îi filmeze: "Ceva tipic familiei Diaconu"

"Cei născuți pe 14 iunie se află sub semnul Gemenilor, sub guvernarea lui Mercur. Sunt norocoși, comunică foarte bine, vor avea abilități financiare. Va trebui să meargă până la capăt, să-și susțină ideile, să se îndrepte spre activități lucrative. Trebuie să ai curaj, să crezi în tine și să devii un lider, fără a deveni foarte impulsiv. Au nevoie să învețe echilibrul în viață. Este foarte important să li se ofere libertate, să-și formuleze ei propriile păreri și principii. Ei vor dori să învețe din propriile lor experiențe", a explicat astrologul Ana Ticea, pentru WOWbiz.ro.

Theo Rose, alături de fiul ei, Sasha Ioan [Sursa foto: Instagram]