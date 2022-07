Theo Rose se confruntă cu probleme de sănătate! Artista este pe punctul de a claca: „Nu pot să dorm”

In articol:

Theo Rose are un succes foarte mare

Theo Rose resimte din plin oboseala acumulată în ultima vreme. După o bună bucată de timp în care evenimentele au fost interzise în vederea respectării anumitor reguli impuse de pandemia de coronavirus, numărul cântărilor a crescut începând cu vara aceasta în cazul multor artiști, dar mai ales în cazul lui Theo Rose.

Este unul dintre artiștii momentului, are o mulțime de fani în toate colțurile țării, astfel că primește în fiecare zi o mulțime de propuneri muzicale.

Theo Rose este o fire foarte energică și mereu dorincă să munească, însă se pare că programul supraaglomerat din ultima vreme i-a dat viața peste cap. Chiar dacă nu este un subiect confortabil de discutat pentru ea, împărtășește cu fanii ei din mediul online trăirile pe care le are în acest moment, chiar dacă nu sunt cele mai plăcute.

În această perioadă, Theo Rose nu are timp să se odihnească așa cum ar trebui, motiv pentru care problemele nu au întârizat să apară. Programul haotic, lipsa somnului și faptul că nu se hrănește corespunzător au determinat-o pe arrtistă să nu se mai simtă deloc bine.

În ciuda faptului că a aplelat la mai multe soluții care să o scape de aceste probleme, rezultatele favorabile nu au venit.

„Mi se pare incredibil cum de fiecare dată când ating pragul ăsta de oboseală, care nu cred că e maxim, cred că mai merge, mă simt epuizată. Dacă mi-ai întreba corpul ce are nevoie ca să fie somn ar zice somn. Eu nu am butonul ala, intra inauntru. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc. Am ieșit să mă recreez, să mă plimb, să mă odihnesc, degeaba.”, le-a povestit Theo Rose fanilor din mediul online.