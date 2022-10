Theo Rose se confruntă cu simptome neobișnuite! Vestea cu care și-a îngrijorat toți fanii: „Am o răceală extraordinar de periculoasă”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul timpului de când se află în lumina reflectoarelor, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Vedeta este foarte activă în mediul online, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu admiratorii ei, povestindu-le acestora aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Theo Rose le-a dezvăluit internauților că a răcit serios, iar această răceală e posibil să fie foarte periculoasă, având în vedere că din exterior nu își poate da nimeni seama, însă se simte foarte rău. Cântăreața susține că s-a confruntat cu mari dureri în gât în urmă cu o zi și se simte moleșită tot timpul.

„Altă problemă mai am. Am o răceala extraordinar de periculoasă și e periculoasă pentru că nu vă dați seama că sunt răcită, dar eu sunt răcită. Ieri m-a durut în gât extraordinar de tare, am o stare așa în corp, leșinată. Nu e nici atât de rău, încât să zoc bă frate, stau acasă în pat că nu pot să fac nimic, nu pot, mă ține. Nu, nu, nu mă ține acolo, îmi zice ”Pleacă, du-te, du-te fă treabă, nebuno, haide du-te” și plec de acasă și sunt leșinătură așa, pe unde mă duc nu pot sa mă concentrez, nu pot să fac nimic, asta e periculoasă.”, a declarat Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a vorbit despre relația cu Anghel Damian

La scurt timp după ce Theo Rose și Anghel Damian și-au încheiat socotelile cu foștii parteneri, cei doi și-au asumat că formează un cuplu, însă nu au dorit să dea foarte multe detalii despre relația lor.

Anghel Damian, pus în dificultate de Codin Maticiuc. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă o iubește pe Theo Rose. Artista era de față

Ei bine, însă, nu de mult, Theo Rose a făcut declarațiile pe care fanii le așteptau cu nerăbdare, așa că a vorbit despre relația sa cu regizorul, oferind o serie de detalii din cuplul lor: "Suntem bine. Suntem bine, suntem fericiți și e liniște iar asta e foarte important! Suntem bine pentru că parcursul nostru întreg a fost curat cu adevărat în pofida tuturor zvonurilor care au fost! Și cred că asta contează mult și a contribuit mult la liniștea noastră de acum. Nu purtăm în spatele nostru o vină, iar asta cred că e important!", a declarat Theo Rose, pentru ciao.ro .

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]