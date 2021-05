Theo Rose și Alex Leonte, anunțul mult așteptat! Când se vor căsători?

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte formează un cuplu de patru ani de zile, iar fanii se întreabă când urmează să facă pasul cel mare. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună, iar mai mult decât atât, familiile lor se înțeleg la fel de bine.

Ei au petrecut împreună Sărbătorile Pascale și au împărtășit aceste momente cu urmăritorii lor de pe Instagram.

Recent, celebra cântăreață a răspuns întrebării de pe buzele tuturor. Când urmează să să se căsătorească cu Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin. Pentru o emisiune televizată, Theo Rose a mărturisit că nu se simt momentan pregătiți pentur acest pas.

„E, cu cât mă întreabă lumea mai des, cu atât mie îmi vine să stau mai mult departe de subiect (nr. nunta). Avem patru ani împreună, suntem ca o familie. Ăsta e doar un pas pe care l-am face doar atunci când o să avem condiții bune pentru așa ceva”, a declarat Theo Rose.

Theo Rose și iubitul ei, Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a rupt tăcerea! Ce spune despre Bogdan de la Ploiești

Despre Theo Rose și Bogdan de la Ploiești se zvonește în continuare că între ei ar fi mai mult decât o relație de colegialitate sau prietenie. În urma colaborărilor muzicale pe care le-au avut, fanii și-au exprimat de foarte multe ori dorința de a îi vedea împreună.

Theo Rose a negat toate zvonurile că între ei ar exista o legătură romantică.

„După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex”, a povestit Theo Rose.