Theo Rose și Anghel Damian, nuntă în secret?! Artista nu a mai răbdat și a dezvăluit totul, în cadrul unui interviu: "Chemăm oamenii să se bucure alături de noi"

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în urmă cu aproape 3 luni a venit pe lume și fiul lor, Sasha Ioan, de care sunt extrem de mândri și care le-a umplut sufletele de bucurie, însă nu doar lor, ci întregii familii.

Ei bine, pentru că lucrurile au mers destul de repede în relația lor, devenind părinți rapid, mulți sunt curioși să afle dacă cei doi au și planuri de nuntă, așa că Theo Rose a fost extrem de sinceră și a vorbit fără rețineri despre acest subiect.

Theo Rose a vorbit despre nunta cu Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian radiază de fericire de când au devenit părinți pentru prima dată. La scurt timp după ce bebelușul lor a venit pe lume, artista și regizorul au dorit să-l creștineze pe cel mic, așa că au organizat botezul, însă fericitul eveniment s-a desfășurat într-un cadru restrâns, alături doar de persoanele extrem de apropiate și de familie.

Totuși, de curând, cântăreața a mărturisit că nu și-a propus ca botezul să fie secret, ci pur și simplu totul a fost pe repede înainte.

Însă, cu toate acestea, vedeta a spus că, cel mai probabil, dacă timpul le va permite ambilor parteneri, aceștia vor organiza o petrecere anul viitor, în vară, pentru a sărbători.

Cât despre nunta cu partenerul de viață, Anghel Damian, Theo a explicat că nu se simte presată din acest punct de vedere, dând de înțeles că, cel mai probabil, și acest fericit eveniment va avea loc tot în vara anului viitor, într-un cadru la fel de restrâns.

„Nu știu dacă a fost în secret, neapărat, dar noi ne-am dorit să îl botezăm la biserică și atunci am făcut o chestie în familie, la mine la țară, nu am vrut ceva mai mult. Am mers și am petrecut în familie. Nu aveam ce să facem mai mult, altfel am fi avut foarte mulți invitați. Dar ne-am propus că poate vara viitoare să facem așa, o petrecere, în cinstea familiei noastre, să fim în regulă. Acum am fost și puțin stresați cu programul, dar vara viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, dăm o petrecere mare, cu toată lumea, să îi invităm pe toți cei dragi nouă.(...) Nu (n.red. nu se simte presată să facă nuntă)! Și nuntă dacă o fac, tot așa fac. Am zis, dacă e să avem timp vara viitoare, atunci chemăm oamenii să se bucure alături de noi, de viață frumoasă pe care o avem împreună. ”, a declarat Theo Rose, pentru Click.ro.

Theo Rose, despre depresia de după naștere

Depresia de după naștere este o problemă cu care multe femei se confruntă, însă Theo Rose se consideră o norocoasă, spunând că a avut parte de toate condițiile pentru a trece cu ușurință peste perioada sensibilă, după ce și-a adus fiul pe lume.

„Nu! Ce-i drept, m-am și protejat, am fost înconjurată în perioada imediată după naștere de familie, m-au tratat cu foarte mare delicatețe în perioada respectivă, mi-au arătat frumos cum se fac toate lucrurile necesare pentru un bebeluș, nu au insistat, m-au ajutat, nu m-au sufocat. Am simțit sensibilitatea aia specifică perioadei de după naștere, dar nu s-a pus problema de nicio depresie. Chiar am fost înconjurată de lucrurile de care am avut nevoie.”, a mai spus cântăreața, pentru aceeași sursă.

Theo Rose și Anghel Damian, alături de fiul lor, Sasha Ioan [Sursa foto: Instagram]