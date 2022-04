Theo Rose, victima bullying-ului din cauza angajaților tatălui ei: ”Nu se mai oprea din miștouri”. Ce s-a întâmplat după ce părintele vedetei a aflat totul: ”Nu i-am mai văzut”

In articol:

Theo Rose a vorbit recent despre un episod deloc plăcut din viața sa. Deși acum își aduce aminte de cele întâmplate cu zâmbetul pe față, la vremea respectivă, lucrurile stăteau cu totul altfel.

Deschisă, vorbăreață, sinceră și foarte apropiată de fanii ei, pe Instagram, artista a povestit cum și de ce a ajuns, la doar zece ani, să fie victima bullying-ului.

Cântăreața spune că cei care au pus-o la zid erau chiar anagajații tatălui ei, profesori de meserie.

Theo Rose, victima bullying-ului în copilărie

Întrebată de o fană dacă a fost vreodată pusă într-o astfel de situație, Theo Rose a retrăit momentele copilăriei când profesoara de canto rădea pe seama aspectului ei fizic.

Artista spune că la vârsta de zece ani a plecat la mare, acolo unde trebuie să susțină un spectacol alături de colegii ei, moment în care a întâmpinat mai multe probleme.

În primul rând, spune ea, își amintește cum cei doi profesori, soț și soție fiind, nu au ținut cont deloc de confortul copiilor pe care îi aveau în grijă. Pe toată perioada șederii, copiii, mici și mari împreună, au dormit toți, 8 sau 10 la număr, într-un singur pat, în timp ce cadrele didactice și-au asigurat o cameră doar pentru ei.

”Am fost o dată (n.r. victima bullying-ului). Eram mică, cred că aveam 10 ani și am mers cu ansamblul folcloric din care făceam parte la mare de Revelion, la un hotel șmecher, de cinci stele, susțineam acolo niște momente pentru oamenii care petreceau în restaurantul hotelului. Am fost cu colegii și cu profesorii, aveam o profesoară de canto și soțul ei era instructor de dansuri populare. În primul rând, îmi aduc aminte așa: camera era duplex și ei au dormit sus, doi într-un pat, și noi eram vreo opt și am dormit toți într-un pat”, a

spus Theo Rose pe Instagram.

Pe lângă această neplăcere, imediat după ce au susținut numerele de spectacol, copiii și profesorii au profitat de o plimbare pe faleză. Moment în care, spune Theo Rose, a fost victima bullying-ului.

Chiar profesoara de canto a luat-o în vizor și a făcut glume peste glume pe seama aspectului ei fizic, în fața tuturor celorlalți copii, fapt ce a făcut-o pe artistă să izbucnească în plâns.

”Și seara, mergeam pe faleză, eu eram cu fetele mai mici în față și doamna profesoară de canto împreună cu soțul și cu fetele mai mari erau în spatele nostru. Și ea se pusese pe un râs, dintre toate fetele m-a găsit pe mine victima, de nu a râs de mine că sunt crăcănată de nu se mai oprea, nu mă mai lăsa din miștouri. Și eu m-am enervat, dar nu mi-am permis să reacționez, am bocit de oftică că râdea”, a mai continuat artista.

După acest moment, deloc plăcut pentru un copil, odată întoarsă acasă, Theo Rose a luat atitudine. Artista spune că i-a povestit tatălui ei, anagajatorul celor doi profesori, absolut tot ce s-a întâmplat la mare, toate neregulile și toate jignirile pe care le-a primit, iar bărbatul a reacționat imediat.

Aflând că fiica sa a fost victima bullying-ului, părintele a luat atitudine și Theo Rose spune că din acel moment la Centrul Cultural nu au mai fost prezenți cei doi profesori.

”Tatăl meu era și atunci directorul Centrului Cultural și profesorii erau colaboratorii tatălui meu. Mă rog, au fost mai multe faze, m-au enervat mai multe chestii pe la mare, dar când am ajuns acasă m-am dus la tata și i-am zis: 'Auzi, bă, vezi că angajații tăi făcură mișto de mine pe acolo, ne-au pus să dormim toți în pat'. I-am povestit lui tata tot, cert e că și-au luat un concediu… că nu i-am mai văzut pe acolo deloc”, a completat iubita nepotului lui Nea Marin.