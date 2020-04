Mari gânditori ai lumii au făcut recomandări prețioase în acest sens, iar ele au fost preluate și de medicină, și de folclor și au fost aplicate cu mare succes până în zilele noastre. Recomandarea de a avea măsură în toate este de origine filosofică și poate fi aplicată în toate aspectele vieții.

Anca Bejan, autoarea cărții „Dieta-Minune: Drumul de la 120 la 60 de kilograme” a stat de vorbă cu profesorul Theodor Paleologu, un istoric al ideilor , care și-a dedicat cea mai mare parte din activitate educației și instruirii oamenilor. S-au trecut în revistă câteva dintre cele mai de preț sfaturi filosofice practice, pe care oricine le poate îmbrățișa pentru a reuși să adopte un stil de viață echilibrat și să găsească motivația necesară de a face astfel.

Theodor Paleologu: Există tendința de a spune mereu „hai să facem încă o materie”, să facem și educație financiară, și educație sexuală, și educație nutrițională și așa mai departe. Eu sunt categoric împotriva proliferării inutile de materii. Dacă ceva poate fi predat într-un cadru deja existent, e mai bine. Eu chiar sunt pentru suprimarea unor „titulaturi” de materii care pot fi predate sub o pălărie mai largă. Educația nutrițională se potrivește la biologie. Eu așa am învățat în Franța. Am făcut educație nutrițională de bază, să ne-nțelegem, nimic extraordinar. Am avut câteva cursuri despre cum să mâncăm, cum să calculăm caloriile..., lucruri de genul acesta. Și cred că da, se poate face acest lucru, ar fi foarte de dorit. Dar nu e vorba doar despre nutriție, e vorba și de gastronomie, de educația gustului. Cred că dacă vedem aspectul acesta numai sub dimensiunea sănătății, va deveni foarte plicticos. Eu nu mă gândesc doar la sănătate atunci când mănânc și foarte mulți oameni sunt la fel. În primul rând vreau să-mi facă plăcere să mănânc ceva. E și dimensiunea aceasta care trebuie educată cumva. Pentru că există un anumit primitivism gastronomic, culinar. Cred că e bine să ne educăm gustul, să învățăm să apreciem bucătăria altor culturi: vietnameză, thailandeză, franțuzească etc.