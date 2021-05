Theodor Stolojan, în această seară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” #Fostul Premier al Romaniei va oferi detalii despre averea sa personala, decizii politice si viata privata

In aceasta seara, la “40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata la ora 23:00, la Kanal D, fostul Premier al Romaniei, Theodor Stolojan va oferi amănunte, în exclusivitate, despre carieră, viața personală, dar și decizii luate în perioada în care a fost unul dintre pionii importanți ai economiei românești.

Theodor Stolojan este unul dintre politicienii cu greutate pe care îi are România, a fost, de-a lungul carierei sale politice, ministru de finanțe, Premier al României, senior economist la Banca Mondială, Președinte de partid, Consilier prezidențial și Europarlamentar.

De asemenea, în perioada 1991 – 1992 a deținut funcția de Premier din partea FSN, iar în anii 2000 a intrat oficial în politică, în Partidul Național Liberal.

“Fac parte din clasa de mijloc, partea de sus, upper-level (…) Banii pe care i-am castigat, in general, i-am investit”, este o parte din raspunsul oferit de Theodor Stolojan, in momentul in care ofera informatii cu privire la averea sa personala.

“ Meritați să stați mai mulți ani premierul României?”, “Dacă v-ați întoarce în timp ați mai confisca valuta românilor?”, “Unde sunt banii din conturile lui Nicolae Ceaușescu?”, “Momentul <Dragă Stolo> a fost șantaj sau regie politică?”, “Ce problemă aveți cu familia Băsescu?”, “Este Călin Popescu Tăriceanu un politician răzbunător?”, “I-ați dăruit soției o parte din parcul Herăstrău? sunt doar câteva dintre întrebările care îi vor fi adresate lui Theodor Stolojan în ediția din aceasta seara a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la ora 23:00, la Kanal D!