Desi vremea insorita ne-ar putea face sa ne gandim ca vine primavara, trebuie sa te gandesti la o tinuta in care sa arati spectaculos si sa se potriveasca iernii. Cel mai simplu este sa alegi o rochie deosebita, in care sa stralucesti si pentru care sa primesti complimente. Si pentru ca in magazinele de specialitate se gasesc sute de modele de rochii de revelion 2019-2020 si timpul este limitat, ne-am gandit sa iti dam cateva sfaturi legate de alegerea rochiei perfecte pentru o aparitie de senzatie.

In primul rand, alege culoarea ideala: desi ai putea sa mergi la sigur si sa porti o rochie neagra, este totusi noaptea de Revelion si iti recomandam sa profiti de ocazie. Nuantele de rosu, verde smarald, chiar si albastru electric, auriu si mov se potrivesc cel mai bine. Dintre acestea, cele mai populare pentru noaptea dintre ani sunt rosul si auriul, doua culori despre care se spune ca aduc noroc daca sunt purtate in noaptea dintre ani.

Pune accent pe texturi si aplicatii. Probabil ai observat si tu ca in ultimii doi ani de exemplu, se poarta rochiile croite cu fire sclipitoare sau rochiile acoperite de paiete de exemplu. Si ce moment ar fi mai potrivit pentru o astfel de rochie decat seara de Revelion? Indrazneste si alege o rochie realizata doar din paiete si iti garantam ca o sa te simti foarte bine!

Desi ai putea fi tentata sa alegi o rochie scurta sau un foarte lunga, noi iti recomandam sa iti indrepti atentia spre rochiile cu lungime midi. Au devenit foarte populare in ultimii ani si se potrivesc foarte bine atat daca vei petrece Revelionul in familie sau cu prietenii, dar si daca vei merge la un local. Rochiile midi sunt elegante, iti confera libertate de miscare si se integreaza perfect in orice decor.

Cu maneca scurta sau lunga? Probabil te intrebi care este cea mai buna varianta, insa putem doar sa iti spunem ca ramane la latitudinea ta si depinde foarte mult unde vei petrece Revelionul! Rochiile cu maneca lunga au un plus de eleganta, insa trebuie sa recunoastem ca si cele care au maneci scurte pot arata exceptional!

Si bineinteles, in afara de rochie, nu uita ca si machiajul si coafura conteaza foarte mult. Este seara in care poti ,,exagera” in limitele bunului simt si poti avea o rochie cu paiete si un machiaj cu putin glitter sau o rochie ce atrage atentia si o coafura deosebita. Sunt permise astfel de combinatii, insa cu anumite limite, astfel incat sa existe un oarecare echilibru in tinuta finala.

In final, am dori sa stim ce fel de rochie vei purta in noaptea dintre ani si cum ai ales-o. Daca nu ti-ai gasit inca tinuta ideala, speram ca sfaturile noastre sa te ajute sa iei cea mai buna decizie. Si iti dorim de pe acum distractie placuta in noaptea dintre ani!

