”Ți-ai pus silicoane în fese?”. Inna a creat controverse în online, după ce s-a fotografiat într-o ipostază fierbinte

Inna face senzație cu fiecare apariție pe care o are în mediul online. Artista bate lumea în lung și-n lat datorită meseriei de artist, dar și pentru că banii nu sunt o problemă pentru ea, imortalizând fiecare moment unic din experiențele de care are parte.

În anii petrecuți în lumina reflectoarelor, iubita lui Deliric și-a adunat o mulțime de fani, atât din țară, cât și de peste hotare, care acum o urmăresc cu interes

pe rețelele de socializare.

Inna, ținta controverselor din online

Pentru ei, artista este non-stop activă, împărtășind cu aceștia fiecare experiență de care are parte, arătându-le locurile pe care le vizitează, dar impresionându-i și cu imagini care mai de care mai provocatoare.

Inna nu are un stil vestimentar anume, alegând să se îmbrace ba sport, ba foarte sexy, iar în ultima perioadă a făcut rabat de ținutele provocatoare pe care le deține O astfel de rochie a îmbrăcat și de data aceasta cântăreața noastră.

Aflată la marginea piscinei, fiind într-o destinație exotică, Inna, a uitat de lenjeria intimă și și-a scos la înaintare ce are mai frumos. Formele voluptoase ale brunetei au fost în atenția tuturor, pentru că rochia albă, transparentă și cu crăpătură pe ambele părți, de jos și până în talie, a lăsat la vedere ceea ce doar Deliric poate atinge.

Fanii artistei s-au delectat cu o imagine de ansamblu cum doar în reviste vezi: picioarele lungi, talia de viespe, sânii voluptoși și posteriorul de braziliancă au luat ochii tuturor.

Ba chiar, internauții și-au pus câteva semne de întrebare în ceea ce o privește pe Inna. Și asta pentru că s-au iscat mici controverse asupra trupului tras parcă prin inel, dar și a faptului că de la o zi la alta, Inna arată parcă și mai bine.

Mai exact, după ce s-a spus că Inna nu deține ”o rochie nicio normală”, o internaută a ajuns să se întrebe dacă nu cumva artista s-a lăsat pe mâna chirurgului estetician pentru mici ”îmbunătățiri”.

Fana, pentru că i s-a parut că posteriorul brunetei este unul mult mai bombat și mai bine conturat în ultima perioadă, a întrebat-o pe Inna, printr-un comentariu, dacă nu cumva a ales să își pună silicoane în fese pentru a fi mai ”dotată”.

”Ți-ai pus silicoane în fese?”, a fost întrebare pe care Inna a primit-o de la o fană, care încă nu a primit niciun răspuns.

Dacă dva a apelat sau nu la medicul estetician, nu știm, însă, în urmă cu câțiva ani, Inna spunea că nu este împotriva operațiilor estetice, dacă sunt făcute cu gust, precizând că până atunci nu trecuse pragul vreunei clinici din domeniu.

”Nu am nicio operație estetică. Nu sunt împotriva lor câtă vreme te fac să te simți mai bine și sunt făcute cu măsură. Deocamdată, nu am considerat că este necesar să fac vreo intervenție și nici nu am ceva în plan în perioada următoare”, spunea Inna, notează Libertatea.