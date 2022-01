„Ți-ai pus toate pozele, dar Petrică nu-i niciunde”. Niculina Stoican, acuzată că l-a uitat pe Mîțu Stoian, la scurt timp după moartea acestuia

In articol:

La scurt timp după moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian, care a îngenuncheat de durere întreaga Românie, relația de prietenie dintre artist și Niculina Stoican a fost pusă la îndoială. În jurul prieteniei acestora s-au iscat multe controverse, iar totul a culminat cu declarațiile lui Doru Gușman, potrivit cărora regretatul interpret de muzică populară ar fi fost dat afară de la Ansamblul folcloric unde cânta la ordinele Niculinei.

Aceasta a infirmat zvonurile, ba chiar a susținut sus și tare că ea și artistul erau foarte buni prieteni și, deși au avut parte și de divergențe de-a lungul timpului, în continuare erau amici și nu exista rivalitate sau dușmănie între ei.

Pe rețelele de socializare, Niculina Stoican este foarte activă și aproape că nu trece o zi fără să nu posteze ceva. Ultimele imagini de pe pagina ei de Facebook au împărțit internetul în două: cei care au felicitat-o și cei care au pus-o la zid. Artista a postat un colag de imagini cu persoane dragi care i-au fost alături de-a lungul timpului. „Mă bucur că SUNT! Ce fericire să poți privi în urmă cu mândrie”, a scris aceasta la descrierea imginilor.

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Fanii mai vigilenți au observat că în niciuna dintre zecile de imagini postate nu este și una cu Petrică Mîțu Stoian, așa că au trecut rapid la acuzații în secțiunea de comentarii.

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

„Niculina, mai postează și tu cu maestrul dacă îți pasă sau ai simțit ceva pentru colegul tău/ Frumos, ți-ai pus toate pozele, Niculina, dar... Petrică nu-i niciunde... ochii văzuți mai rar se uită, ce păcat... cândva cânta și el... Ai uitat. A fost și Petre un artist minunat...îmi plăceau cântecele cântate împreună cu el... Mare păcat”, sunt doar câteva dintre reacțiile de la ultima postare a acesteia.

Petrică Mîțu Stoian i-a apărut în vis Niculinei Stoican! Ce i-a transmis acesta

Artista susține că ea și regretatul artist au avut o frumoasă și strânsă relație de prietenie și că cei din jurul lor erau invidioți de lucrurile pe care le făceau împreună, ba chiar că au fost mulți care au încercat să-i separe, căci împreună erau „o forță”.

Niculina și Mîțu stoian aveau o înțelegere pe care, după ce a murit, regretatul interpret de muzică populară a vrut să se asigure că aceasta n-o încalcă și i s-a arătat în vis.

Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Se întâmplă la două luni de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian! Clinica unde artistul a urmat terapia hiperbară, trasă la răspundere: "Nu ați verificat analizele!". Dezvăluiri explozive

„Relația mea cu Petre a fost de cu totul altă natură. O relație bazată în primul rând pe locul în care ne-am născut. Noi împreună eram o forță și cream atâtea invidii și atâtea răutăți, că au fost atâția colegi în jurul nostru care nu au făcut nimic altceva toată cariera lor decât să ne despartă, să ne dea la o parte, să nu mai fiu eu, să vină altcineva.

Citeste si: Niculina Stoican, mărturii emoționante despre fiul ei: "Vlad este amprenta noastră!"

Este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca-n junglă. Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă. Noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. L-am și visat și mi-a spus: să nu uiți de înțelegere", a povestit Niculina Stoican, în urmă cu ceva timp.

Distribuie pe: