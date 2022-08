"Ți-am zis să nu te pui cu mine, domn primar!" Jador, răzbunat de timișoreni! Gestul față de edil l-a bucurat pe artist

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri.

Jador nu a fost lăsat de primar să cânte a Filarmonica din Timișoara

Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din industrie.

Cu foarte puțin timp în urmă, Jador a publicat un videoclip în mediul online, acolo unde a vorbit despre scandalul care s-a iscat recent. Este vorba despre faptul că artistul ar fi trebuit să susțină un concert la Filarmonica din Timișoara luna viitoare, însă oficialii orașului, dar și cetățenii, s-au opus acestui eveniment, iar Jador a fost extrem de deranjat, simțindu-se discriminat, motiv pentru care i-a transmis un mesaj edilului, spunându-i că face Timișoara de râs.

Alături de videoclipul în care a explicat pe îndelete despre ce este vorba, Jador a scris și o descriere, acolo unde a explicat că ceea ce se întâmplă este dureros, existând momente în viața sa când urăște faptul că este de

etnie.

„Ma doare și ma doare rău! Sunt momente când Îmi urăsc etnia suntem oameni, la fel oare? Oare eu sunt personajul negativ? Oare a greșit Dumnezeu crearea țiganilor? Oare Dumnezeu a greșit? Exista războaie din cauza oamenilor care nu înțeleg ca și noi suntem oameni și ca nu toți suntem la fel! Și ca am învățat sa îmi depășesc condiția in zadar sunt educat in zadar? Pentru ca sunt țigan sunt: analfabet, needucat, sunt doar diferențe etice!”, a scris Jador în descriere videoclipului.

Jador, răzbunare pentru primarul de la Timișoara

De curând, au apărut imagini în care, în cadrul unui festival, primarul din Timișoara a fost huiduit de public atunci când s-a urcat pe scenă să înmâneze un

trofeu trupei Phoenix. Tot publicul era împotriva lui, primarul încercând să îi asigure că nu e vorba despre politică. Jador a văzut și el imaginile și abia aștepta să reacționeze. După ce a râs minute bune, artistul i-a transmis edilului Timișoarei un mesaj dur.

"Ce ți-am spus eu să nu te pui cu mine, domn primar! Oamenii, din fericire, s-au deșteptat și au înțeles că și noi ăștia care suntem mai bruneței, suntem la fel ca voi. Unii care nu au avut șansa la educație, unii care au avut. Oamenii se deșteaptă bossule, nu mai ești în Germania omora Hitler evreii. Nu mai ești, oamenii s-au deșteptat. Noi, oamenii, suntem puterea, boss. Nu, tu. Și mie și ție, oamenii ne dă să mâncăm. Te iubesc, Friz!", a spus Jador, în clipul de pe TikTok.

