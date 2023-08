Ți se face pielea de găină! Tatăl Sharei, fata de 16 ani decedată după o întâlnire intimă cu un tânăr, povestește cum a primit vestea teribilă despre decesul copilului său: „Luați un loc. Stați jos!”

In articol:

Tatăl Sharei, tânăra de 16 ani găsită moartă într-o casă dintr-o localitate din județul Neamț, după ce a întreținut relații intime cu un băiat pe care l-a cunoscut pe internet, a povestit cum a fost anunțat că fiica lui a decedat.

Cum a fost anunțat tatăl Sharei că fiica lui a decedat

Vestea a picat ca un trăsnet pentru părinții tinerei, deoarece ei știau că fata a mers la un concurs școlar.

Fata de 16 ani a mers în județul Neamț pentru un concurs școlar, însă nimeni nu se aștepta că aceasta va fi ultima ei călătorie. Când a ajuns la gară, Shara a fost așteptată de un băiat necunoscut alături de care a mers la locuința lui. La ora 1:20 noaptea, băiatul și-a sunat mama și a anunțat-o că tânăra sângerează și este inconștientă. Autoritățile au ajuns la locul faptei și au constatat decesul.

În mai puțin de o oră, autoritățile i-au sunat pe părinții fetei din București pentru a le da teribila veste. Tatăl Sharei, Nicolae a povestit cum a decurs apelul, dar și care este părerea lui privind întreaga tragedie.

„A zis că urmează să îşi facă şi ea un duş şi se culcă şi ea. Asta ne-a spus copilul. După care noi am stat liniştiţi, am dormit ca orice oameni şi am primit un telefon de la Inspectoratul de Urgenţă (n.r. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă). Domnul Ionăşchiţă, aveţi o fată, Ionăşchiţă Shara, la Piatra Neamţ, luaţi un loc, staţi jos. Copilul dumneavoastră este mort! La 03.13 am primit apelul. Domnul de la ISU, l-am întrebat, cum, ce s-a întâmplat şi a zis: fetiţa era acasă la prietenul ei şi i s-a făcut rău, a pornit o hemoragie şi nu a mai putut fi resuscitată. Eu personal nu ştiam, dar soţia mea ştia că vorbeşte prin intermediul internetului cu un băiat din Piatra Neamţ. Nu ne-a spus şi nici nu ne-a comunicat când a plecat că o să se întâlnească cu el. Noi nu ne-am făcut niciun fel de probleme pentru că ştiam că este cu prietena ei cea mai bună şi ştiam că sunt nedespărţite, deci n-am avut nici cel mai mic semn de suspiciune. Am aflat că a fost preluată de la gară de acest băiat, în jurul orei 21.00, şi după aia au plecat cu maşina băiatului. Se aflau în locuinţă la momentul respectiv. Din câte am înţeles, mama băiatului ar fi chemat şi ambulanţa. Insuficienţă cardio-respiraorie acută şi intoxicaţie cu metcatinonă, nu ştiu dacă am pronunţat corect. Astea sunt droguri sintetice. Ce aş mai putea să adaug, mama băiatului mi-ar fi reproşat în momentul întâlnirii că fetiţa mea a venit cu droguri la ea, ceea ce nu este adevărat absolut deloc. Eu suspectez faptul că i-au fost administrate substanţele şi ori a fost doza foarte mare, ori i s-au admnistrat în mod repetat. Mama băiatului, în primă fază, a încercat să acopere acest aspect susţinând că fetiţa mea a fost acolo pentru a întreţine relaţii sexuale cu acest băiat, lucru care nu este adevărat pentru că erau la prima întâlnire. Copilul meu era domnişoară şi nu s-ar fi pus vreodată problema pentru aşa ceva. Bineînţeles (n.r. că a fost violată), asta susţin. Nu am încă informaţii certe, dar eu cred că a fost abuzată", a declarat Nicolae Ionăşchiţă.

Care a fost cauza decesului fetei de 16 ani

Autoritățile calificate au ajuns la locul faptei pentru a interveni în cazul fetei de 16 ani. După manevrele de resuscitare, tânăra nu a reacționat și s-a constatat decesul. Corpul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei.

La necropsie, s-a stabilit că tânăra suferise o ruptură de vagin. În ceea ce privește cauza morții, medicii legiști au stabilit că fata a murit în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute, cauzate de o intoxicație cu substanțe ilegale.

