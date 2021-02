Ți se rupe sufletul! Ana Moroșanu Magdin, martoră la dialogul dintre doi bătrâni amărâți: „Aveau doar 10 lei toți banii. Și-au cumpărat doar o pulpă de pui”

In articol:

Ana Moroșanu Magdin a oferit o lecție de viață prietenilor virtuali de pe Facebook. Aceasta a povestit o întâmplare înduioșătoare la care a luat parte când era alături de soțul ei la cumpărături, în supermarket.

Se pare că cei doi bătrâni trăiau la limita subzistenței, neavând resurse financiare prea mari. Soțul îi povestea soției cum vor putea să se sature amândoi din singura pulpă de pui pe care și-au permis-o, iar jurnalista a auzit din întâmplare toată conversația lor și imediat inima i s-a frânt.

Ana Moroșanu Magdin[Sursa foto: Facebook]

Ce a făcut Ana Moroșanu Magdin: „ M-am dus lângă ei...”

Jurnalista a fost martoră la cel mai emoționant moment din viața ei. Sufletui i s-a rupt în bucăți după ce a avuzit dialogul șocant dintre doi bătrâni cu posibilități financiar foarte mici. Cei doi aveau doar 10 lei și și-au permis să-și cumpere o singură pulpă de pui, pe care aveau de gând să o împartă. Discuția dintre cei doi a fost surprinsă din întâmplare de Ana Moroșanu Magdin care nu a putut trece nepăsătoare, ci i-a ajutat pe cei doi cu cât a putut.

Oamenii s-au bucurat enorm și și-au cumpărat mâncare de toți banii, inclusiv delicatese pe care nu le mai mâncaseră de ani buni și cărora le uitaseră și gustul. Imediat cum a ajuns acasă, jurnalista s-a destăinuit pe Facebook, unde le-a povestit internauților toată scena înduioșătoare.

„Acești doi bătrâni, mi-au rupt sufletul, erau într-un supermarket, și-au cumpărat doar o pulpă de pui, și, bărbatul îi spunea soției, încet, ca să nu îi audă cineva: «Lasă, tu o să mănânci partea aia mai cu carne, mie să îmi dai partea aia cu os și mult sos, dar să o gătești duminică, nu mâine…!». Aveau doar 10 lei toți banii, credeau că trebuie să plătească la raoinul de cărnuri. M-am dus lângă ei, le-am pus câțiva bani în palmă, le era jenă să îi primească, i-am rugat să își cumpere mâncare…, au început să plângă și ei și vânzătoarele… Și-au mai cumpărat zece pulpe de pui și cârnați afumați, vorbeau între ei că nu au mai mâncat cârnați din aceia, de foarte mulți ani…”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Bătrânii i-au mărturisit că adesea admormeau flămânzi, iar gestul ei însemnă foarte mult. Jurnalista s-a abținut cu greu să nu-i îmbrățișeze mai ales că suntem în plină pandemie de coronavirus, însă este convinsă că gestul ei le-a adus un strop de alinare, iar aomenii au ieșit din magazin cu coșul plin.

„Se uitau la mine ca la un miracol, spunându-mi că așa ceva nu li s-a întâmplat vreodată, și, că, Dumnezeu m-a adus acolo lângă ei, pentru că s-au culcat plângând de foame, iar când s-au trezit, s-au rugat plângând și au zis, Doamne, nu ne lăsa să murim de foame!». I-am mângâiat pe umeri, i-aș fi îmbrățișat tare, mi-aș fi lipit capul de obrajii lor uzi de lacrimi…, dar, nu este voie…, i-am rugat să le fac o poză, ca să o arăt prietenilor mei buni și dragi…, au fost de acord, apoi, bărbatul, se uita la Petre și îi zicea: «Domnule, dacă doamna ne făcea poza mai devreme, aveam coșul gol…», și plângeau dragii de ei…! Nu mai am cuvinte…, doar mă întreb, de ce trebuie să fie această suferință pe pământ?”, a încheiat jurnalista.

Reacțiile internauților la postarea jurnalistei

Postarea Anei Moroșanu Mgdin a strâns imediat 10 mii de aprecieri și circa 9 mii de distribuiri. De asemenea, internauții nu s-au putut abține și i-au lăsat și comentarii în care o felicitau pe jurnalistă pentru modul în care a reacționat.

Dacă toți ar fi ca voi, lumea asta ar fi mai frumoasă. Bunătatea pe care voi o oferiți se va întoarce către voi, cu siguranță! Vă iubesc!/ Un astfel de gest îți umple sufletul! Ai făcut o bucurie cuiva! Cunosc sentimentul. Eram într-un magazin de cartier când o bătrână se uita la un capot… După ce a ieșit, vâzătoarea, mi-a spus că mereu intră săaraca de ea și se uita cu jind! Am ieșit fuga, am ajuns-o și i-am cumpărat lucrul mult dorit. A fost așa fericită, dar eu la gândul că am bucurat-o…./ Bucuriile dăruite altora sunt mai puternice decât cele personale! Sunt din iubire!” sunt doar câteva din comentariile primite de jurnalistă la postarea cu cei doi bătrâni.