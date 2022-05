„Ți se văd coastele. Ești anorexică?” Reacția Danei Rogoz, după ce internauții au criticat-o pentru că este prea slabă

In articol:

Dana Rogoz se numără printre cele mai iubite și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar pe lângă telespectatorii ce o urmăresc cu sufletul la gură pe vedetă, la fiecare apariție de-a sa, ei bine, mămica se bucură și de o comunitate generoasă de fani în mediul online, în special pe Instagram,

acolo unde păstrează mereu legătura cu internauții, povestindu-le aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Cu toate acestea, recent, la ultimele sale fotografii, fanii de pe internet au observat un lucru, respectiv că este prea slabă, așa că secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de către urmăritorii vedetei, ținând să-i transmită acest lucru.

După ce a văzut comentariile urmăritorilor ei, Dana Rogoz a venit și cu un răspuns. Iată ce le-a transmis actrița fanilor săi!

„Cel mai important e să fim sănătoase la trup și la minte”

Fanii au cam ”luat-o în vizor” pe Dana Rogoz, iar la ultimele fotografii ale vedetei postate pe rețelele de socializare, aceștia nu au ezitat să-i transmită că, după părerea lor, este prea slabă și ar trebui să facă ceva în această privință.

Astfel, în urma acestor comentarii, actrița a venit și cu o replică pentru urmăritorii ei, explicându-le că nu o interesează părerea nimănui, asta pentru că se simte foarte bine așa cum este.

„Esti prea slaba." "Ti se vad coastele." "Mai mananca si tu ceva". "Esti anorexica?" Pe toate le-am auzit, dar odata cu trecerea anilor am inceput sa ma simt din ce in ce mai bine in pielea mea. Si e pur si simplu o chestiune de cum m-am setat. In adolescenta ma comparam continuu cu modelele din revista si ba nu-mi placeau picioarele mele, ba mi se parea ca am soldurile prea late, genunchii ciudati, gambe prea mari, sanii prea mici...

Atunci imi era rusine sa port sort, ca nu cumva sa ma asez la un moment dat picior peste picior si sa mi se vada punctele de celulita. Desi aveam evident un tonus mult mai bun, al varstei. Acum rad relaxata, pentru ca am inteles ca cel mai important e sa fim sanatoase la trup si la minte. In rest, fiecare decide pentru el care e forma corpului in care se simte bine. Corect?.”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

Dana Rogoz și soțul ei au împlinit 18 ani de relație

Radu Dragomir și Dana Rogoz formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar relația celor doi este apreciată de foarte multe persoane. Nu cu foarte mult timp în urmă, cei doi soți au împlinit 18 ani de relație, iar actrița nu putea trece cu vederea peste o zi atât de importantă, motiv pentru care a transmis un mesaj special pe pagina ei personală de Instagram.

”18 ani de relație. Aveam 18 ani când am început-o. Jumătate de viață alături de Radu. Sunt recunoscătoare pentru foarte multe momente trăite împreună. Pentru Dana care am devenit alături de el. Și mai ales pentru faptul că împreuna, din iubire, i-am adus pe lume pe ei doi (n.r. copiii familiei)”, a scris Dana Rogoz, pe conturile sale de socializare.

