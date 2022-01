Tibi Clenci recunoaște! Ce s-a întâmplat între el și cântăreața Antonia? "A crezut că am făcut-o grasă"

In articol:

Tibi Clenci este unul dintre cei trei jurați din acest sezon "Bravo, ai stil! Celerities". Acesta este de profesie fotograf de modă, talentul său fiind recunoscut la nivel internațional. Tibi a reușit ca de la agricultură, să evolueze la a lucra cu unele dintre cele mi mari nume din rândul artiștilor.

Tibi Clenci, conflict cu Antonia

Tibi Clenci [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși se ocupă cu imaginea vedetelor și se asigură că fotografiile sunt perfecte, Tibi Clenci este o persoană destul de discretă în ceea ce privește detaliile despre viața personală.

În emisiunea "Detectorul de minciuni", difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Oana Radu, moderatoarea emisiunii, a reușit să afle o poveste incredibilă, pe care niemni nu o știa despre Tibi Clenci și Antonia.

"Oana: I s-a întâmplat lui Tibi Clenci să lucreze cu o vedetă din România atât de dificilă, încât să nu mai vrea să o vadă vreodată?

Tibi: Da, dar le-am revăzut pe fiecare dintre ele după. Da, am avut probleme, dar să știi că ne-am văzut după de foarte multe ori. Am ajuns să fim ultra-prieteni, ba chiar am încheiat conflictul pe set atunci, după ce i-am și spus "Pleci tu sau plec eu, dar stai puțin că nu am cum să plec eu, pentru că eu sunt clientul. Eu sunt angajat să fac coverul". Mi-este foarte dragă fata și eu i-am devenit foarte drag încă de atunci și asta e minunat. Nu s-a întâmplat din cauza felului meu de a pune problema, s-a întâmplat din cauză că ea era afectată. Era o rumoare, în jurul ei se întâmpla ceva. E frumoasa, mama, Antonia.", a fost discuția, dintre invitat și prezentator, pe acest subiect.

De ce s-au certat Tibi Clenci și Antonia?

Tibi Clenci [Sursa foto: Captură YouTube]

Dacă tot a deschis subiectul, juratul de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a explicat care a fost de fapt cauza conflictului, din vina cui s-a ajuns la ceartă. Totodată, acesta afirmă că au rezolvat lucrurile, iar acum sunt în relații foarte bune.

"Aveam de făcut un cover pentru un nume internațional. Era pe cover și ea, oricum ar fi fost, era foarte frumoasă, dar pentru că aveam shooting de costume de baie la o piscină, a trebuit să o iau din unghiurile pe care le voia ea. I-am spus că va fi nevoie de izometrie, pentru că nu este în cea mai bună formă și ea a crezut că am făcut-o grasă.

Și-a sunat mama și au vorbit, dar mama ei i-a spus "poate omul ăla nu ți-o fi zis așa, poate că tu ai înțeles lucrurile în felul ăsta". S-a soluționat problema, eu m-am dus lângă ea și i-am explicat încă o dată, a înțeles, a recunoscut că trece printr-o perioadă grea și am bătut palma. Ziua aia a fost memorabilă, nu doar pentru că am avut o mică ceartă, ci pentru că putea să se sfârșească nasol. Și am devenit prieteni.", a mărturisit Tibi Clenci în emisiunea online "Detectorul de minciuni".

