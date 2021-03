Ticy, dezvăluiri cu ochii în lacrimi! A fost bătut de tată și dus la casa de copii: ”Mi-a dat un picior și m-a alungat”

In articol:

Ticy este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. În spatele pieselor vesele pe care le lansează, cunoscutul manelist ascunde o adevărată dramă. În cadrul unui interviu, artistul a vorbit despre traumele din copilările. Potrivit spuselor sale, Ticy a fost nevoit să treacă prin 18 operații suferite într-un an. Totodată, manelistul a povestit cu ochii în lacrimi că a fost bătut de tată și dus la orfelinat.

„Tata era mai mult pe băutură, era foarte greu pentru că eram șase frați. Mă uitam în jur și vedeam părinții care au grijă de copii, iar eu eram tot timpul singur. Tata mă bătea cel mai atare pe mine. Dar de la șapte ani ei s-au despărțit, existau bătăi, iar eu am ajuns la casa de copii. Iar ei doi stăteau cu chirie. Țin minte că la un moment dat, aveam opt ani, m-am dus acasă și i-am zis să nu vândă casa, a vândut-o, mi-a dat un picior și m-a dat afară. Nu este ușor, te marchează pe viață chestia asta. Eu am încercat să trec peste, dar e greu. I-am iertat, dar nu ai cum să uiți”.

Ticy a fost afectat de divorțul părinților

De asemenea, artistul a mai precizat că din cauza divorțului și a lipsurilor, acesta nu a putut termina decât zece clase, fiind nevoit să muncească, neavând ajutorul nimănui.

În acest moment, Ticy a ajuns să aibă o familie cu care se mândrește și o carieră la care nici nu visa.

„La 18 ani am fost nevoit să lucrez. A trebuit să termin o școală că să am o șansă. Am terminat zece clase, n-am mai avut posibilitatea să merg mai departe. Seara făceam muzică și ușor, ușor m-am realizat”.