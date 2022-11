TikToker-ul Florin Habibi și-a dat foc în timpul unui live! Când au văzut ce face, urmăritorii au sunat imediat la 112: „Înainte a primit un videoclip”

In articol:

Internauții de pe TikTok au avut un șoc în momentul în care au văzut că Florin Habibi, un tiktoker român, și-a dat foc cu bricheta chiar în timpul în care era live. A luat această decizie în urma vieții grele și a supărărilor pe care le căra pe umeri.

Unul dintre prietenii bărbatului a vorbit despre încercările la care viața l-a supus pe Florin.

Tiktoker-ul român a decis să-și pună capăt zilelor dându-și foc chiar în fața celor prezenți în timpul live-ului. A turnat pe el un lichid de culoare albastră, iar apoi și-a dat foc folosindu-se de brichetă. Totul s-a petrecut sub ochii îngroziți ai internauților, care nu au pierdut vremea și au alertat autoritățile apelând la 112.

Care este motivul pentru care Florin și-a dat foc?

Din spusele prietenului său, Florin avea mai multe probleme acasă. Mama sa era bolnavă, iar nepoata sa a fost luată de protecția copilului, fapt care l-a afectat destul de mult pe bărbat.

Încerca să strângă bani din live-urile pe care le făcea pe TikTok, însă la un moment dat nu a mai putut face față presiunii, așa că a decis să-și dea foc.

„El a făcut asta ca un strigăt de ajutor, eu vă spun 100% că nu a vrut să facă asta, dar a simțit ca nu mai are putere. Nu avea nicio mână de ajutor, din nicio parte, a spus că nu mai are rost… Eu personal am stat de vorbă cu el, el se gândea în continuare să facă prostii. Mi-a arătat că se bucură că vede că ne luptăm să îi salvăm fetița. Asta e cea mai mare supărare, că i-a luat fetița de lângă el, că nu mai e Narcisa acasă. El înainte să facă treaba asta a primit un videoclip cu fetița unde este tratată prost…”, a povestit un prieten de-al tik-tokerului pentru SpyNews.

În ce stare se află acum Florin?

În cele din urmă, Florin Habibi a ajuns la spital. Starea de sănătate este stabilă, însă în continuare prietenul său se teme ca nu cumva să revină la intențiile de a-și face rău.

„Vestea rea e că își poate schimba starea emoțională și se poate transforma într-o persoană cu probleme. S-a făcut o comisie, a vrut să îl trimită la Iași, am înțeles că sunt mai multe persoane în România arse, mai mult decât el, plus că a plouat astăzi, nu zboară elicopterul”, a afirmat prietenul lui Florin Habibi pentru sursa citată.