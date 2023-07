Timea Balogh, primul copil transplantat hepatic în anul 2000, este mamă acum. Eroul ei, prof. dr. Irinel Popescu, destăinuiri emoționante: „E o mare satisfacție”

In articol:

În urmă cu mai bine de două decenii, în România, a avut loc o minune care a putut fi împlinită doar prin mâinile prof. dr. Irinel Popescu, supranumit și părintele transplantului hepatic din țara noastră.

Atunci, în anul 2000, o fetiță de doar un an și o lună a primit a doua șansă la viață, purtând acum, la propriu, o bucățică din mama sa.

Medicul Irinel Popescu, eroul copiilor cu transplant hepatic

Timeea Balogh a fost primul pacient minor care a suportat o intervenție chirurgicală atât de complexă, când nici măcar unitățile medicale nu erau pregătite sută la sută pentru un asemenea scenariu.

”Transplantul de ficat pediatric a fost introdus în Romania în anul 2000. Primul caz transplantat a fost Timea Balogh, care avea 1 an atunci, iar acum are 22 ani. Echipa nu era pregătită, mă rog, din toate punctele de vedere pentru un asemenea program. Totuși, părinții au insistat, mai ales tatăl Timeei, îmi aduc aminte că a spus: Bun, unde vreți să mă duc de aici? În sfârșit... Ca atare, am apelat la profesorul Christoph Broelsch, considerat părintele transplantului hepatic pediatric de la adult la copil și care a avut deosebita amabilitate să vină împreună cu echipa lui, cu profesorul Massimon Malago în special, și asta a fost începutul unei colaborări care a durat mai mulți ani de zile ulterior", a povestit medicul Irinel Popescu, directorul centrului de chirurgie generală şi transplant hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni.

Tot el a mai spus că după primul copil salvat au mai urmat și alții care astăzi se simt la fel de bine că Timeea. În prezent, însă, s-au mai schimbat reglementările medicale europene, dar, speră celebrul doctor, ca în România să se poată salva în continuare pacienții minori care au nevoie de un transplant hepatic.

"Andi Gaura, transplantat în 2001, avea tot 1 an, iar astăzi are 21 de ani și e student. Alți zeci de pacienți copii au fost transplantați ulterior. În prezent, însă, reglementările europene impun ca operația la copii să fie efectuată de chirurgi pediatri. În România se lucrează la elaborarea acestor acte normative și speram să fie gata cât mai curând!", a declarat medicul Irinel Popescu, conform DCmedical.

Și tot cu gândul la primul său pacient, părintele transplantului hepatic din România a ținut acum să o laude pe Timeea și să o felicite pentru viața pe care o duce, la fel cum a făcut și în privința echipei pe care a condus-o în timpul operației din 2000.

”În acest an Timeea Balogh, primul copil transplantat hepatic din România, în anul 2000, a terminat facultatea și a născut un băiețel frumos și vioi! De atunci și până acum alți copii transplantați hepatic au devenit și ei adulți, cu frumoase destine. Pentru întreagă echipa a Institutului Clinic Fundeni este o mare satisfacție să își vadă rezultatele muncii la mai mult de 20 de ani de când s-au întâmplat!”, este mesajul chirurgului, publicat pe Facebook.

De cealaltă parte, conform Digi24, Timeea Balogh spune că prof. dr. Irinel Popescu este parte din familia ei de când i-a dat șansa la o nouă viață.

Vorbesc cât de des pot și spune despre operația suferită că nu a afectat-o cu nimic de-a lungul timpului. Se consideră un om normal, care, da, trebuie să aibă grijă să ducă un stil de viață sănătos.

"Am spus la un moment dat că îl consider nașul meu, pot să zic că este nașul meu. Ne sunăm, ne mai scriem, cum are și dânsul timp… Am avut 1 an și aproape o lună. Transplantul a fost în data de 10 octombrie, în 2000. Acum am și o bucată la propriu din mama. Nu ai absolut nimic față de alți oameni, în afară de o cicatrice. Ca grijă... trebuie să ai grijă la alimentație, să dormi, să te odihnești", a declarat Timeea.