Sorin Tomescu a fost pe lista candidatilor la Consiliul local sector 1 [Sursa foto: Facebook Florin Covaci]

In articol:

E scandal mare după ce un bărbat a fost surprins după alegerile locale, cu un teanc de procese verbale în brațe, în Primăria sectorului 1.

Bărbatul a fost surprins de Cristina Grigorescu, candidat PNL la Consiliul Local de la Sectorul 1. Ea l-a văzut pe bărbat, l-a urmărit, iar colegii săi au sunat la poliție.

Cristina Grigorescu a povestit apoi: ”Când să plecăm de acolo, am văzut un grup de indivizi tineri. Am avut însă un șoc atunci când am observat că unul dintre ei ducea un teanc de procese verbale. Când m-am apropiat, am înțeles și că e vorba de documente originale, nu copii (…) a durat cam 15 minute să smulgem două cuvinte de la el”, a povestit Cristina Grigorescu.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Apoi, aceasta l-a urmărit pe bărbat în lift și în clădire, încercând să obțină informații de la el, însă bărbatul nu a vrut să stea de vorbă.

Sorin Tomescu nu a castigat anul trecut niciun ban, conform declaratiei de avere[Sursa foto: Facebook Florin Covaci]

Într-un final, s-a aflat că bărbatul respectiv este Sorin Cătălin Tomescu, candidat la funcția de consilier local la sectorul 1 din partea PSD.

În această calitate, Sorin Cătălin Tomescu a depus declarație de avere, care este plină de linii în dreptul celor mai multe rubrici. Bărbatul este de fapt din Leordeni de Argeș, așa cum de altfel le-a spus și colegilor din secția de votare unde a fost în calitate de reprezentant al PSD. Un reprezentant USR- Plus aflat în aceeași secție de votare a povestit despre cum s-a scuzat Sorin Tănase pentru a pleca mai repede.

”Cu șapca pe cap în sală, părea deranjat că am venit acolo, iar eu i-am dat de înțeles că nu o sa ne grăbim și că nu plecăm până nu văd fiecare ștampilă în parte. A invocat un deces în familie și mi-a spus că trebuia să se grăbească să ajungă în Argeș. I-am urat compasional "Condoleanțe", chiar cu empatie”, a povestit Florin Covaci pe pagina sa de Facebook, unde a postat și mai multe poze cu bărbatul.

Acolo, în Leordeni, candidatul la un post de consilier la sectorul 1, are o casă cumpărată în 2009. În rest, în declarația acestuia de avere nu mai apare nimic, nici datorii, dar nici conturi în bancă. Sorin Cătălin Tomescu nu a obținut anul trecut niciun venit, nici un leu, deci nici nu a fost angajat undeva.

Bărbatul prins cu teancul de procese verbale spune că a fost hăituit și agresat

Pe de altă parte, Sorin Cătălin Tomescu susține că ar fi fost agresat și hărțuit de reprezentanții USR Plus. Avocatul Mihai Drăgan a afirmat că incidentele reclamate la poliție nu arată că a existat vreo infracțiune în procesul de votare. Acesta a vorbit și despre Sorin Cătălin Tomescu, bărbatul surpins cu procesele verbale în brațe și a spus că ar fi fost ”urmărit, hăituit și agresat”.