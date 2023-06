Tina Drip, interdicție înainte de nuntă. Ce nu are voie să facă artista: „O lună de zile în care nu avem voie să ne apropiem unul de celălalt”

In articol:

Tina Drip este o persoană destul de cunoscută în mediul online, are un număr considerabil de urmăritori, iar în trecut a cochetat și cu muzica făcând echipă cu sora ei, Reea. Tina și viitorul ei soț se vor căsători în scurt timp și au povestit ce nu au voie să facă până la nuntă.

Ce interdicție are Tina Drip înainte de nuntă

Tina Drip și iubitul ei formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar în urmă cu puțin timp a fost cerută în căsătorie. Momentul a fost unul remarcabil, iar artista nu se aștepta. Înainte să îl cunoască pe viitorul eu soț, Tina l-a cunoscut pe Dumnezeu și a hotărât să își schimbe complet viața. După ce iubitul ei a apărut în calea Tinei, aceasta l-a dus și pe el la biserica la care mergea și amândoi au decis, ulterior, să se boteze în altă religie.

Chiar dacă cei doi se vor căsători în curând, mai exact pe 6 iulie, au niște interdicții potrivit religiei, în urmă cărora nu au voie să se apropie unul de celălalt, mai exact să aibă relații intime, până la nuntă. Cei doi nu au mai avut relații încă de când s-au hotărât să se pocăiască, cam de o lună. Un alt lucru care le este interzis este să folosească metode de contracepție.

Influencerița a povestit că își doresc o fetiță, însă dacă Dumnezeu le va da mai mulți copii, ei se vor simți binecuvântați.

„Pe data de 6 Iulie ne cununăm, nu avem voie să avem o relație intimă, să fim împreună, dim momentul în care ne-am hotărât să ne botezăm, nu din momentul în care ne-am botezat, până în ziua în care ne cununăm, chiar dacă locuim în aceeași casă. Avem cam o lună de zile în care nu avem voie să ne apropiem unul de celălalt, însă nici nu avem gânduri de genu. Vezi altfel lucrurile după Botez. Ne dorim o fetiță, însă acum pentru că ne-am pocăit, nu avem voie să folosim metode de contracepție și dacă Dumnezeu ne trimite mai mulți copii, înseamnă că suntem binecuvântați, va trebui să am grijă de ei, iar El va avea grijă de noi.", a declarat Tina Drip pentru SpyNews.

Tina Drip și-a schimbat religia

Tina și sora ei, Deea au avut mai multe aparții conflictuale în online, iar Tina a decis că este momentul să se schimbe și a urmat calea credinței. Momentul în care ea și iubitul ei s-au pocăit a fost unul foarte special pentru artistă și a ținut să împărtășească totul cu fanii ei.

„Eu am foarte multe emoții de obicei, ma înroșesc, dar acum a fost altfel, am avut niște emoții ciudate. Am simțit o fericire imensă, o siguranța. După botez am simțit să sun toți oamenii cu care nu am mai vorbit de mult, cei pe care îi evitam pentru că îmi era frică să stau cu ei, pentru a nu face ce fac ei. Când vrei să faci un astfel de pas, așa cum am făcut eu, te îndepărtezi de oamenii care îți fac rău, de frică să nu faci rău alături de ei. După botez, Dumnezeu îți dă o altă încredere, toate fricile mele au dispărut.", a mai spus Tina.