Tina Turner a murit la 83 de ani, după o lungă suferință! Boala de care suferea legenda muzicii

Tina Turner a murit astăzi, 24 mai. Regretata artistă s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, după o luptă cu problemele de sănătate. De precizat este că, aceasta a murit la locuința sa din Elveția.

De asemenea, reprezentantul ei a venit și cu primele declarații despre tragedie, precizând că ”Regina Rock`n Roll” s-a stins din viață, după o grea luptă cu problemele de sănătate: "Tina Turner, "Regina Rock’n Roll” a murit în mod pașnic astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Küsnacht, lângă Zurich, Elveția. Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

De precizat este că, Tina Turner a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu câțiva ani, atunci cînd a povestit că a renunțat la tratamentul clasic în favoarea unuia homeopatic, motiv pentru care starea sa de sănătate s-a înrăutățit, fiind nevoită atunci să facă un transplant de rinichi, pe care i l-a oferit chiar soțul ei.

Tina Turner, una dintre cele mai iubite cântărețe rock

Tina Turner s-a născut în SUA, în 1939, fiind iubită și îndrăgită de o mulțime de persoane, datorită carismei sale, dar și a talentului. De asemenea, de-a lungul carierei sale, cântăreața rock a avut câteva hit-uri care se ascultă chiar până și în prezent, cum ar fi ”The Best”, ”Proud Mary”, ”Private Dancer”, dar și ”Love got to do with it”.

De precizat este că, numele real al regretatei artiste era Anna Mae Bullock, iar copilăria sa nu a fost deloc una fericită, asta pentru că mama ei a fost victima abuzului domestic, fiind agresată de soțul ei, respectiv tatăl cântăreței, Floyd Bullock pe numele său.

De asemenea, la rândul său, Tina Turner a trecut prin aceleași chinuri, atunci când era căsătorită cu fostul ei soț, dar și partener în industria muzicală, Ike.

Cei doi s-au căsătorit în anul 1962 și și-au spus ”Adio” după 14 ani de relație, respectiv în anul 1976.

