Potrivit unor surse din anchetă, mașina era a băiatului și cei doi au adormit în mașină. Au fost, cel mai probabil, intoxicați cu gaze de eșapament. Din câte se pare, Adrian nu avea permis de conducere.

De ce au murit cei doi tineri

„Polițiștii din Secueini au fost sesizați despre faptul că la marginea satului se află un autoturism în care sunt două persoane decedate. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări în cadrul unui dosaru penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, iar în funcție de rezultatul cercetărilor și a autopsiei se va da soluție legală prin Parchet„, a declarat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru.

Cine sunt cele două victime

Madalina, de 16 ani, și Adrian, iubitul ei de 19 ani, au murit intoxicați în mașina baiatului, marca Audi TT. Recent, baiatul venise din Italia și își schimbase mașina, cu care a vrut să se laude. Și-a invitat iubita la o plimbare, și după un timp, au oprit undeva la marginea satului.

Nu se știe exact ce s-a întâmplat în intervalul de timp dintre noapte spre dimineață, atunci când au fost găsiți morți de angajatul unui service. Este vorba despre un service din localitate, acolo unde tânărul obișnuia să meargă des cu mașina.

Poliția a deschis acum o anchetă, pentru a încerca să stabilească circumstanțele în care s-au produs suspecta moarte a celor doi tineri.

Tragedia celor doi a impresionat un cuplu din Olt

Andreea, în vârstă de 19 ani, este studentă la Medicină, iar iubitul ei, Robert, de 24 de ani, lucrează de 5 ani în străinătate. Amândoi sunt din Bucinișu, sat aflat în apropiere de Caracal.

În urmă cu o lună, când iubitul fetei s-a întors în țară, a închiriat o mașina. Andreea a povestit că numai o minune a facut ca ea și Robert să nu sfârșească asemeni tinerilor din Secuieni, intoxicați cu gaze de eșapament.

"Acum o lună, prietenul meu s-a întors în ţară şi, stând într-o parcare amandoi, am adormit cu motorul mașinii pornit. Norocul cel mai mare a fost că ne-am trezit când am simțit miros urât și am coborât imediat. Dar, când am văzut la televizor povestea celor doi, Mădălina și Adrian, am bufnit în plâns. Vreau să ajung la înmormântarea lor. N-am fost noi, dar au fost ei... îmi pare foarte rău, nu-i cunosc, dar nu-mi pot reveni din șoc", a mărturisit Andreea.