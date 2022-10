Țipete și lacrimi între Larisa Udilă și soțul ei, Alexandru Ogică! Bruneta, declarații neașteptate pe internet, în fața fanilor: „Am realizat că...”

In articol:

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, Larisa Udilă, a trecut printr-un moment tensionat cu soțul ei, iar motivul a fost unul ce i-a amuzat și pe cei doi soți într-un final. Într-o serie de declarații sincere, bruneta le-a explicat fanilor de pe internet tot ceea ce s-a întâmplat duminică, spunându-le acestora că s-a lăsat cu lacrimi și țipete între ea și tatăl fiului ei.

„Am plâns, am țipat, dar ne-a trecut”

Larisa Udilă se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite foste concurente din show-ul de modă, ”Bravo, ai stil”, iar odată cu participarea sa în cadrul emisiunii de la Kanal D, bruneta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Citeste si: Larisa Udilă i-a făcut lui Milan un botez de milioane! Iată cât au costat ținutele pe care le-a purtat sexy mămica, la creștinarea băiețelului ei, dar și cât a fost meniul de la restaurant| EXCLUSIV

De asemenea, Larisa Udilă este foarte activă în mediul online, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, povestindu-le aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu urmăritorii de pe rețeaua de socializare atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Citeste si: Cine este Laurențiu Duță. „Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza."- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

Așa s-a întâmplat și recent, căci Larisa Udilă și-a deschis sufletul în fața internauților, mărturisind că a început ziua de duminică cu stângul, asta pentru că ea și soțul ei au pierdut cheile de la mașină și de la casă și a durat câteva ore bune să le găsească, timp în care și-au făcut fel și fel de scenarii, gândindu-se chiar că nu vor mai

găsi cheile.

Citeste si: Reacția Larisei Udilă, după ce a fost întrebată dacă nu cumva a devenit mămică prea devreme: „Până nu am trăit-o pe pielea mea nu am văzut”

Ei bine, însă, situația a fost rezolvată într-un final, însă din cauza faptului că s-a adunat multă energie negativă între ea și Alexandru Ogică, cei doi au ajuns la o ceartă destul de serioasă, însă și această problemă s-a rezolvat.

„Când ne-am trezit, am realizat că nu este nicăieri cheia de la mașină și de la casă (ușa noastră se închide pe interior fără cheie). Să vedeți distracție, am vrut să chemăm poliția, ne-am uitat pe camere. 3 ore am crezut că cineva are cheia de la casa noastră și de la mașină. Ne-am gândit că am lăsat-o pe exterior și a luat-o cineva. Știți unde era? Sub pat... Știți cum am găsit cheia? Ne-a spus mamaie să întoarcem un pahar cu gura în jos și să spunem ”Larisa va găsi cheia de la casă.” Și ce credeți? Am găsit-o în următoarele 5 minute. Suntem fenomen. Este a mia oară când facem asemenea scene. Apoi, pentru că strânsesem multă energie negativă, ne-am certat. Am plâns, am țipat, dar ne-a trecut. Suntem ok! ”, a povestit Larisa Udilă, pe InstaStory.