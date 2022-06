Tipologii de jucători de casino

In articol:

Cazinourile sunt de cele mai multe ori publice. Rare sunt momentele în care îți dorești să mergi într-un cazino, iar acesta să nu fie tocmai accesibil.

Începătorul

Unele cazinouri au un set de reguli sau pretenții destul de mari pentru cei care le calcă pragul, dar acestea sunt cazuri izolate și nu sunt deloc foarte multe. În schimb, cazinourile publice sunt pline de tot felul de oameni. Iar printre aceste valuri de oameni se pot identifica foarte multe tipologii și personalități. În paragrafele de mai jos vom descrie și noi câteva dintre aceste tipologii, iar tu te vei putea regăsi într-una dintre ele.

Începătorul este principala tipologie de oameni care va fi prezentă în toate categoriile de cazinouri. Majoritatea dintre noi suntem începători indiferent de cât de multe ore avem petrecute în casino online Romania. Practic, nu vei putea niciodată să scapi de statutul de începător pentru că altfel nu vei putea ajunge niciodată un jucător experimentat. Depinde numai de tine care este perioada în care vei rămâne un începător.

Timpul dedicat și resursele pe care le investești în stilul tău de joc sunt lucruri care în cele din urmă te vor ajuta să treci la următorul nivel al carierei tale.

Cum recunoști un începător? Pai începătorul poate fi recunoscut chiar de la intrarea în cazino. Nu este cel mai încrezător jucător și nu pare că știe prea bine ce face. Este un om ezitant și de obicei se va așeza la mesele care sunt foarte retrase.

Acest comportament se datorează rușinii pe care o resimte un începător care nu își dorește ca alți jucători să poată vedea ce pariază și cum joacă acesta. Începătorii vor pune de obicei foarte multe întrebări, vor avea nevoie de ajutor din partea reprezentanților cazinoului și vor încerca pe cât posibil să se integreze în comunitate.

Un alt aspect important despre începători este că sunt mereu foarte motivați și au un grad ridicat al speranței de câștig.

Majoritatea dintre ei chiar își doresc să câștige, iar asta îi face să iubească practic cazinoul în primele lor experiențe de joc. Nu se implică foarte mult în jocurile de viteză precum Pokerul saudeoarece nu stăpânesc foarte bine detaliile jocului. În schimb, se pricep foarte bine să aibă răbdare și să fie jucători liniștiți în sesiunile de sloturi.

Citeste si: Ce note au obținut la BAC vedetele. Adriana, fiica cea mică a lui Adrian Minune nu a fost prea norocoasă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Profesionistul

Pentru a deveni un profesionist la cazino, trebuie să înțelegi în deplinătate, toate aspectele jocurilor tale preferate, dar și restul de activități ce pot fi desfășurate în cazino. Dacă ai depășit momentul în care ești începător, există anumite caracteristici pe care le vei resimți, iar acestea pot să fie mai mult sau mai puțin evidente. De exemplu, un profesionist la cazino nu mai simte nevoia să impresioneze pe nimeni din cazino și este foarte concentrat pe propriile sesiuni de joc. Jucătorii profesioniști au tendința de a dezvolta strategii, de a urma anumite reguli de pariere și de a fi foarte atenți la ceea ce este extrem de important pentru sesiunea lor de joc.

Există și profesioniști care duc această artă de cazino la un cu totul alt nivel. Cei care au peste 10 ani de experiență vor vedea jocul într-un cu totul alt mod. Aceștia știu foarte bine ce înseamnă cazinoul și cum să te raportezi la o astfel de activitate. Ei se pregătesc de acasă, meditează, își alege limitele de câștig sau de pierdere și vin în cazino pregătiți pentru orice rezultat.

Vânătorul de bonusuri

O altă tipologie care se încadrează într-un fel sau altul în sfera începătorilor este vânătorul de bonusuri. Chiar dacă se joacă la cazinourile online sau offline, vânătorul de bonusuri va fi mereu pus pe gratuități. Este mereu concentrat să obțină cât mai multe lucruri gratuite și nu se așteapă niciodată să depună eforturi foarte mari pentru propriile câștiguri.

Dacă vânătorul de bonusuri se joacă la cazinourile online, acesta va încerca să profite de toate aspectele jocurilor. Să se înregistreze la cât mai multe cazinouri, cu cât mai multe conturi separate și să obțină rotiri gratuite, freebets, pariuri gratuite, bani cash, acces la multe jocuri și multe altele. Dacă se joacă în cazinourile fizice, această tipologie de jucător va profita de fiecare băutură gratuită, de fiecare cadou și fiecare avantaj oferit de cazino.

Norocosul

Norocosul este așa cum îl știm cu toții. Nu are nevoie de foarte multe descrieri pentru că este unul dintre jucătorii care nu este foarte apreciat în cazino. Este ok să ai un jucător lângă tine care câștigă foarte mulți bani, dar când același jucător se așează mereu lângă tine mai multe zile la rând și câștigă sume foarte mari, acest lucru poate deveni frustrant. Norocosul nu are foarte mulți prieteni în cazino.

Concluzie

Aceștia sunt cei mai frecvent identificați jucători de cazino. Tipologiile se repetă, seamănă între ele, iar jucătorii pot fi foarte ușor identificați și împărțiți în mai multe categorii de comportament. Tu în care tipologie te încadrezi cel mai bine?