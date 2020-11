Tipuri de brazi artificiali de Crăciun, la mare căutare în acest an

Fără a uita de seara de Crăciun, atunci când se oferă cadouri și de alte petreceri specifice sărbătorilor de iarnă, oamenii fac liste cu produse pentru meniul de Crăciun, liste legate de cheltuirea banilor și multe altele.

Cu siguranță, acest lucru poate deveni copleșitor, de aceea în acest articol vă prezentăm câteva idei în ceea ce privește achiziționarea unui brad artificial de Crăciun, care este cel mai important cadou dintre toate, de sărbători.

În mod tradițional, în Ajunul Crăciunului oamenii își doresc să aibă deja un brad frumos, verde, înalt și bogat. Acum au posibilitatea de a achiziționa un brad artificial online, mai ales că prețurile sunt avantajoase. Pe acest site, se oferă și un cod de reducere în valoare de 50 RON, "CADOU50", care se aplică la comenzile de minim 600 RON. Există diferite oferte la brazi artificiali de lux, brazi albi, ninși, verzi sau negri, de diferite înălțimi 180 cm, 210 cm, 240 cm.

Brazii artificiali sunt rezistenți, au ramurile frumos nivelate și o multitudine de ace, care sunt distribuite uniform. Oamenii apreciază tot mai mult acești brazi, pentru avantajele lor și anume:

Durabilitate de 5-10 ani

Economisirea de timp, nu este nevoie de întreținerea lor și de îndepărtarea în mod constant a acelor de pe covor

Nu se taie pădurile pentru producerea lor

Aspect deosebit, se aseamănă mult cu brazii naturali etc.

Unul din cele mai populare tipuri de brazi este cel din PVC, probabil și datorită raportului excelent preț-calitate.

Gama de brazi artificiali online este destul de variată, incluzând brazi ieftini, brazi împodobiți cu instalații LED și ghirlande, brazi cu aspect natural și așa mai departe. Pe Internet, în magazinele online de profil, poți găsi denumiri speciale de brazi artificiali: brazi de lux, brazi Nebraska, brazi Colorado, brazi Normandia, brazi Ottawa, brazi Toronto sau brazi Nevada.

Un tip de brad superb este cel denumit Brad Artificial Royal Lux 250 cm, care este bogat, elegant, cu aspect natural. Este destul de înalt, deci potrivit pentru familiile care locuiesc la casă și care au și copii, ce vor fi încântați să caute sub brad, cadourile aduse de Moș Crăciun în acest an. Bradul se asamblează și dezasamblează ușor, are un mecanism de pliere a crengilor principale, un ax central alcătuit din trei secțiuni. În plus, acest brad vine la pachet și cu un suport metalic, robust și foarte stabil.

Există și brazi artificiali ieftini care au acele lungi, dintr-un material mai fin, comercializați la prețuri mai avantajoase comparativ cu modelele de brazi de lux. Un astfel de tip de brad artificial are acele verzi și se aseamănă cu un pin adevărat.

Mulți oameni decid să investească și în brazi de lux, din materiale de calitate înaltă, deoarece consideră că îi pot folosi 5-10 ani de acum înainte, deci produsele își merită cu prisosință banii. Cei mai scumpi brazi artificiali sunt cei din PE, care sunt considerați și cei mai rezistenți. În plus, ei au și un aspect deosebit, creat de acele 3D, de aceea seamănă foarte mult cu brazii adevărați.

Brazii din gama Premium sunt de asemenea apreciați pentru că au un număr mai mare de crengi, fiind mult mai bogați și având îmbinările dintre elemente realizate la milimetru. Un astfel de brad poate rezista și 20 de ani, deci investiția merită, mai ales că acum și brazii naturali sunt foarte scumpi și din păcate, se usucă în două-trei săptămâni.

Înainte de a cumpăra un brad de Crăciun, ține cont de spațiul disponibil din casă, de locul unde vei dori să-l instalezi. Măsoară înălțimea disponibilă, înălțimea bradului (care se calculează ținând cont și de suportul metalic și de ornamentul pe care îl vei folosi în vârful lui). Prețul unui brad artificial nu este mare, mai ales dacă iei în calcul numărul de ani în care va fi folosit!