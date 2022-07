Titi Aur face dezvăluiri din sezonul în care a devenit primul român în Campionatul Mondial de Raliu | EXCLUSIV

In articol:

Titi Aur, de opt ori campion național de raliu (record național), știe că dotările de sub caroserie fac diferența atunci când contează mai mult, mai ales cu un șofer iscusit la volan.

Titi Aur: „Mergeam cu benzină mult mai bună din România.”

Totuși, mai puțină lume vorbește la fel și de despre combustibilul din rezervor, un detaliu care i-a schimbat strategia lui Aur în primul său sezon din Campionatul Mondial de Raliuri.

Titi Aur a simțit că poate străluci cea mai mare scenă a raliului în 2003, după ce a ajuns campion național pentru a șaptea oară în carieră, în anul precedent. Chiar dacă, în cele din urmă, acel sezon nu a fost să fie unul glorios pentru pilotul român, care a încheiat pe locul al 19-lea, însă aventurile de pe trasee și experiența de a-și duce mașina cât mai aproape de limită au fost de neuitat. De asemenea, Titi Aur a înțeles cât de mult contează ceea ce bagi în rezervor, nu doar ce vezi sub capotă sau deciziile pe care le iei la volan.

„Când am mers acum 19 ani, în 2003, în Campionatul Mondial de Raliuri, mergeam cu benzină mult mai bună din România, făcută în România, la Incer, la Ploiești, decât primeam în Campionatul Mondial de Raliuri. Acolo era o benzină mai slabă, dar era aceeași pentru toată lumea, respecta anumite norme. Benzina cu cât e mai bună cu atât îți permite să duci maișina mai aproape de limită și, când făceam setarea electronicii împreună cu electronistul, în funcție de benzina pe care o aveam, se făcea o anumită setare. Avea o anumită performanță motorul. O benzină care are mai puțin etanol, o benzină care are plumb e mai performantă. E vorba de compoziția benzinei, care duce și la un anumit nivel de poluare. Cu cât poluarea e mai mică, cu atât performanța e mai mică”, a recunoscut Titi Aur în interviul exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Titi Aur: „Să nu am performanță însemna să se strice motorul, direct.”

Într-un interviu acordat site-ului raliul-sibiului.ro, multiplul campion național a subliniat faptul că „raliul nu înseamnă doar viteză, ci înseamnă să găsești echilibrul între viteză și anduranță”. Dacă o cursă îi punea probleme, strategia devenea cu atât mai importantă, așa că mașina trebuia pregătită special în funcție de benzina pe care o folosea.

„Este impus un anumit carburant în Campionatul Mondial, tocmai pentru a dezvolta tehnologie pentru carburantul respectiv, carburant mai puțin poluant, dar care nu e atât de performant.(...) Electronica se seta pentru benzina cu care mergeam în Mondiale sau, eventual, o setam pentru benzina făcută de mine la Incer. Când mergeam cu Skoda R5, aveam diferite setări pentru diferite benzine, ca să scot maximul de performanță pentru benzina respectivă. Nu așteptam să nu am performanță! Să nu am performanță însemna să se strice motorul, direct”, a mai spus Titi Aur.