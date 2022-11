Titus Steel, cel mai greu moment din cariera sa de actor în filmele pentru adulți. I-a fost teamă că s-a ales cu SIDA, după o filmare: „Am trăit cu frică atunci”

In articol:

Titus Steel a activat ani la rând în industria filmelor pentru adulți și s-a confruntat cu situații delicate. Una dintre ele i-a rămas, însă, întipărită adânc în minte. Invitat în cadrul emisiunii "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, acesta a dezvăluit că a trecut prin momente de panică după o filmare în Spania, când s-a temut să nu fi fost infectat

cu HIV.

Titus Steel a vorbit despre cel mai greu moment din cariera lui: "Pentru mine era o dramă"

Titus Steel a ales să joace în filme pentru adulți în urmă cu ani buni. A cunoscut rapid succesul și a devenit unul dintre cei mai căutați actori din industrie, dar au fost și momente când a trăit adevărate drame. O mărturisește chiar bărbatul, care a dezvăluit că s-a panicat maxim atunci când, în timpul unei producții, a fost anunțat că unul dintre colegii lui a fost depistat cu SIDA: "Eram la o producție foarte mare în Mallorca, unde au fost invitați și actori din America. Începusem deja de două zile să filmăm, pe timpuri erau numai agenții, nu puteai lucra tu. Agențiile începuseră să sune producătorul principal că există un caz de SIDA și că anumiți actori sunt și printre noi la producția aceea. Au zis: 'Gata, se răspândește SIDA'.

Eu, fiind foarte tânăr, mi s-a făcut frică, pentru mine a fost o dramă. Actrițe au început să plângă. Producătorul era foarte direct, ne-a chemat pe toți la o masă și după s-a ridicat în picioare și ne-a dat vestea și după a început să izbucnească frica de această boală nevindecabilă.

A fost o dramă, pentru că am stat vreo 2-3 zile ca să se afle cine a avut legătură. Nu era o persoană care avea HIV-ul, ci o persoană care a lucrat la rândul ei cu o persoană care a lucrat cu cineva care a luat boala. În această industrie se punea foarte mult punct pe analize, pe igienă.", a povestit Titus Steel, în emisiunea "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță.

Titus susține că acel episod l-a marcat profund, iar atunci s-a temut cu adevărat pentru sănătatea lui. Actorul recunoaște, însă, că au fost dăți când s-a ales cu afecțiuni cu transmitere sexuală, dar nu atât de grave: "Am trăit cu frica de a mă îmbolnăvi atunci, de atunci s-au modificat niște chestii... Mult venea HIV-ul din America, noi știam că acolo sunt majoritatea cazurilor. În schimb, am avut tot felul de mici boli cu transmitere sexuală și așa am și învățat.", a mai spus Titus Steel, în emisiunea lui Mihai Ghiță.