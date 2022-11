Titus Steel și-a cunoscut soția pe platourile de filmare. Cum plănuiește să-i spună fiicei sale că el și mama ei sunt actori în filmele pentru adulți: „Nu poți evita să nu vină un coleg de școală și să-i zică”

In articol:

Toată lumea a auzit de Titus Steel, actorul de filme pentru adulți din țara noastră. Puțină lume știe însă că vedeta și partenera sa de viață s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare.

Între ei a fost dragoste adevărată așa că au decis să rămână împreună și, mai mult decât atât, cu câțiva ani în urmă aceștia au devenit și părinții unei fetițe.

Titus Steel a mărturisit de ce a renunțat să mai joace în filme XXX

Titus Steel și Jasmine Rouge și-au întemeiat o familie cu câțiva ani în urmă. Chiar dacă nu regretă că a făcut parte din industria filmelor pentru adulți pentru ani întregi, Titus spune că, în momentul în care s-a născut fetița acestuia, bărbatul a decis să renunțe complet la meseria care l-a consacrat.

Însă, după doi ani, vedeta a decis să se întoarcă la ceea ce știa mai bine pentru că, spune el, își dorea să schimbe ceva.

„Poate dacă nu intram pe acest drum nu ajungeam să o cunosc pe soția mea și nu mai ajungeam să am așa un copil minunat.(...) Până să fiu tată gândeam altfel, când îmi țineam fetița în brațe ceva îmi bătea la ușă și parcă îmi zicea: <<Să vezi de acum încolo, ai grijă ce faci>>. În momentul în care soția mea a născut, eu am dat zvonul în industrie că nu voi mai fi. Eu și soția mea am decis să ieșim complet din industrie, ne-am luat o căsuță în Corbeanca și ăsta a fost un pas, să schimbăm ceva. După doi ani de costuri, cheltuieli și toate cele, am încercat și altceva și am simțit că, totuși, vreau să reintru în industrie și vreau să schimb ceva pentru noi și pentru adolescenții noștri.”, a dezvăluit vedeta.

Titus Steel este de părere că o schimbare ar trebui să aibă loc și în sistemul educațional din țara noastră.

„Eu mă gândesc la fetița mea, o să crească și ea mare și dacă o să mai fim în România sau în altă țară nu știu încă...la noi în țară există o problemă. Noi avem 45% din toată Europa fete minore care nasc, e mult și e trist. Anul acesta, prima naștere în țara noastră a făcut-o o minoră și pe mine mă îngrijorează chestia asta, ca tătic. Asta nu se întâmplă și pentru că nu există educație sexuală în școli”, i-a mai spus actorul lui Mihai Ghiță.

Știe fetița lui Titus Steel cu ce se ocupă acesta? „Vreau să văd cum se dezvoltă ea”

Pentru că toată lumea are acces la internet, chiar și micuții, realizatorul emisiunii „În Oglindă” a fost curios să afle dacă fetița actorului de filme pentru adulți știe cu ce se ocupă acesta.

„Noi ne concentrăm ca ea să primească de la noi toată iubirea pe care putem să i-o acordăm, să-i oferim o copilărie frumoasă, iar ea pe timp ce trece se dezvoltă și eu cred că atunci voi vedeam cum se dezvoltă.

La un moment dat, la vârsta de 7-8 ani, nu poți evita să nu vină un coleg de școală să-i zică și acum nu știu dacă ar trebui să-i spunem noi într-un fel așa, nu să-i explicăm foarte deschis cu ce ne ocupăm, dar eu, personal, nu m-am gândit la chestia asta, vreau să văd cum se dezvoltă ea”, a mai dezvăluit acesta.