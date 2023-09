TJ Miles, declarație uimitoare după ce s-a mutat în casă nouă, alături de iubita sa: „Vreau să îmbătrânesc cu Francisca” Ce au spus despre copii | EXCLUSIV

In articol:

În cadrul unui eveniment monden, au fost prezenți TJ Miles cu Francisca, iar cei doi au vorbit despre relația lor. Se pare că se anunță surprize și sunt hotărâți să treacă la nivelul următor.

S-a vorbit despre căsătorie, mutatul în casă nouă și sfaturi pentru cei care se află într-un cuplu. Cei doi au real succes în mediul online și un lipici la public extraordinar, drept dovadă stând numărul de urmăritori pe care îi au pe rețelele sociale.

TJ Miles vrea să se căsătorească cu Francisca

TJ Miles a vorbit deschis despre relația lui cu Francisca și intențiile pe care le are față de aceasta. Întrebat dacă are de gând să o ceară de soție, TJ a răspuns fără ezitare, iar Francisca l-a completat.

„TJ: M-am gândit să fiu cu Francisca pentru totdeauna, până când vom merge cu bastonul prin parc. Acum o spun sincer, nu e nimic sigur. Eu îmi doresc să fiu cu ea pentru totdeauna și nu știu când o să îi pun inelul, dar tot ce știu este că o să îl pun.

Francisca: Noi o să descoperim o tehnologie prin care să nu mergem cu bastonul, promit. Poți să pui 5-10 inele, nu contează, atâta timp cât există înțelegere și iubire, nu contează ce e pe deget, diamant sau capac de sticlă, credeți-mă pe cuvânt.” , au declarat cei doi, pentru WOWnews.

TJ Miles și Francisca s-au mutat în casă nouă

TJ Mies și Francisca chiar au planuri serioase împreună, pe termen lung, drept dovadă și-au achiziționat o casă, unde vor locui împreună. Aceștia au descris cum arată imobilul și cum au luat această decizie. Se pare că nu a fost nimic premeditat, ci un impuls de moment, dar sigur și asumat.

„Ne-am luat casă. E foarte frumoasă. Destul de mare, dar are parcare, trei mașini. În iunie am început. Ne-am întors din vacanța noaptea, din Thassos, iar a doua zi, la 9 dimineața eram la notar și am semnat actele. Din ziua aia ne-am și mutat. Pe 2 iunie era. Sâmbătă, duminică, luni, noi ne-am mutat. Am renovat-o, am pus și mobilă cap-coadă, sus, jos. Am găsit-o mobilată, era tip showroom, cu tematică pe bej. Am avut noroc. Noi doar ne-am luat hainele. E de 150 mp, e casă smart. Avem un dressing mare și frumos.”, au mărturisit Francisca și Tj Miles pentru antenastars.ro .

