TJ Miles face dezvăluiri din viața amoroasă, după ce s-a speculat că ar avea o idilă cu Francisca! Este sau nu singur? "Îmi doresc să am o familie"| EXCLUSIV

TJ Miles este un nume nou apărut în vizorul românilor, acesta uimindu-și de fiecare dată urmăritorii cu stilul său excentric, greu de confundat. A devenit cunoscut pentru filmulețele postate pe YouTube și TikTok și pentru participarea în concursuri sportive, dar puțini știu momentele grele din viața sa.

Este TJ Miles singur sau într-o relație?

Cert este că, pe oricine întrebi, îți va spune că TJ Miles este un adevărat personaj.

Francisca a fost împreună cu Bogdan Lățescu timp de zece ani, iar divorțul făcut în secret a luat pe toată lumea prin surprindere. Însă de ceva timp fiecare este liber și a pornit pe un alt drum. Despre ea spunându-se că, de fapt, a ajuns la divorț pentru că s-ar iubi cu TJ Miles. Ei bine, zvonurile pe acest subiect au fost multe și nimeni nu a știut care este cu adevărat situația. Într-un interviu exclusiv, TJ Miles a stat de vorbă cu WOWbiz și a făcut dezvăluiri despre statusul său sentimental.

"Îmi trăiesc viața, orice e posibil. O să vedem, timpul o să arate tot. Haide să fim pozitivi, să fim optimiști și Doamne ajută. Sincer, îmi doresc și eu să am o familie într-o zi. Haide să vedem ce se întâmplă.", a mărturisit TJ Miles, la WOWnews.

Din ce ilegalități a făcut bani TJ Miles?

TJ Miles este cunoscut drept un personaj amuzant, care te face să râzi, datorită carismei lui.

TikToker-ul are însă și o poveste neștiută din trecutul său, pe care nimeni nu se aștepta să o audă vreodată. La un moment dat, TJ Miles și-a asigurat luxul și opulența cu care ne încântă ochii de fiecare dată și cu acțiuni ilegale. Invitat la Detectorul de minciuni, acesta a dezvăluit ce lucru nepermise de lege a făcut, pentru a câștiga bani.

"Da, am câștigat bani și din ilegalități. Absolut. Sunt chestii pe care nu le-am spus niciodată. Lumea știe că am făcut chestii, dar nu am spus amănunte, detalii. Mai bine spun ce nu am făcut, ca să se înțeleagă. Nu am folosit fetele, am respect, o iubesc prea mult pe mama ca să pun o fată să facă chestii pentru mine și nu am prostit oameni bătrâni să le iau banii, nu am făcut fraudă niciodată în viața mea. Am fost departe de fete, de fraude, de oameni care nu au putut să ia decizii corecte, oameni cu probleme mintale și pur și simplu am făcut o chestie pe care dacă nu o făceam eu, o făcea altcineva. Un joc, îl numim Hustle.", a declarat TJ Miles, la Detectorul de minciuni.

