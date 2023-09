TJ Miles, gest halucinant, chiar în biserică! Iubitul Franciscăi și-a dat cămașa jos de față cu toată lumea: „I-am spus că am un tatuaj special”. Ce l-a determinat să ia această decizie?

In articol:

TJ Miles și Francisca formează un cuplu de câteva luni, dar relația lor pare una destul de serioasă, având chiar și planuri de căsătorie. Până atunci, însă, cei doi au făcut un alt pas important și au botezat împreună un bebeluș. Evenimentul a fost unul fericit, însă artista a rămas șocată de gestul pe care iubitul ei l-a făcut, chiar în timpul slujbei de botez.

TJ Miles reușește întotdeauna să se facă remarcat de oamenii din jur, lucru care s-a întâmplat și de data aceasta. Aflați în fața altarului, ținând în brațe bebelușul pe care se pregăteau să-l creștineze împreună, Francisca și TJ Miles au fost luați prin surprindere de preotul care oficia slujba. Duhovnicul a rămas impresionat de mulțimea de tatuaje pe care le are iubitul artistei și a fost curios să le vadă în întregime, așa că l-a rugat pe TJ Miles să i le arate. Cei doi au mers în altar, acolo unde iubitul Franciscăi și-a dat jos cămașa și i-a arătat preotului tatuajul special pe care îl are, și anume, cel care-L înfățișează pe Dumnezeu.

„Noi am fost nași. Am botezat un copil. Am fost la Biserică. Preotul a fost curios de tatuajele mele și m-a dus în altar, acolo unde stau preoții. Nu intră orice om acolo. M-a dus direct în altar. I-am spus că am un tatuaj special pe mine. L-am întrebat dacă vrea să i-l arăt. A zis că da, dar i-am zis că trebuie să mă dezbrac ca să i-l arăt. L-am întrebat dacă este sigur că vrea să mă dezbrac, a zis că da, că este în regulă și i-am arătat tatuajul de pe braț. Îl am pe Dumnezeu pe braț. A zis că este foarte frumos, a zis că este wow că îl am pe Dumnezeu pe mine. Eu cred că nu există reguli. Nu am făcut un rău cuiva, dar și preotul este om, este om la fel ca mine. Îl iubesc, Dumnezeu ne iubește pe toți, trebuie să ai respect. Am întrebat, nu am făcut fără permisiune. Mi-am dat jos tricoul cu apobarea lui. Eu nu sunt genul de om care merge des la Biserică, dar mă rog mereu la Dumnezeu”, a declarat TJ Miles pentru Impact.ro.

TJ Miles și Francisca au fost, de curând, nași de botez [Sursa foto: Instagram]

TJ Miles se gândește să își ceară iubita în căsătorie

Francisca și iubitul ei au planuri mari de viitor, iar TJ Miles a făcut de curând o dezvăluire neașteptată. Bărbatul este decis să o ceară de soție pe partenera lui, mărturisind că ar vrea ca acest eveniment să aibă loc cât mai repede. De asemenea, TJ Miles a recunoscut că, atunci când va simți să facă acest pas, îi va da inelul imediat Franciscăi, fără să stea prea mult pe gânduri, ba chiar o va ruga pe ea să îl aleagă, pentru a fi sigur că îi va fi pe plac.

„Normal că mă gândesc. Și dacă se întâmplă înainte?! Dacă e într-o lună, nu într-un an?!(...) Nu îmi plac surprizele, îi dau inelul imediat, n-o să-l las în casă. O iau cu mine, i-l arăt”, a declarat TJ Miles pentru Cancan.