TJ Miles și-a deschis sufletul în fața tuturor! Celebrul vlogger a vorbit despre momentele dramatice din viața sa: „Am avut un frate care n-a trăit la naștere”

TJ Miles este un nume nou apărut în vizorul românilor, acesta uimindu-și de fiecare dată urmăritorii cu stilul său excentric, greu de confundat. A devenit cunoscut pentru filmulețele postate pe youtube și TikTok și pentru participarea în concursuri sportive, dar puțini știu momentele grele din viața sa.

TJ Miles, despre pierderea fratelui său: "Am fost singur și a fost greu"

Celebrul vlogger și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele grele prin care a trecut, în cadrul podcast-ului Roxanei Nemeș.

Chiar dacă astăzi este un om împlinit, TJ Miles nu a fost dintotdeauna așa. Acesta a vorbit despre momentele grele din viața sa, printre care se numără chiar singurătatea resimțită pe parcursul anilor, dar și viața fără fratele său.

„Nu știu unde era casa mea. Mă mutam așa de mult (…), și de câte ori mă împrieteneam cu niște oameni, buf! Trebuia să mă mut! Primii ani, ăia foarte importanți pentru mine, eram foarte confuz din cauză că eram singur. Eu n-am avut frați, surori din cauză că părinții mei nu au avut șansa să aibă mai mulți copii. Am avut un frate care n-a trait la naștere. Acuma pe timpul de azi dai o injecție și trăiește… pe timpuri nu exista asta. Am fost singur și a fost greu. A trebuit să mă maturizez și să fac chestii de om matur la 17, 18 ani. Cred foarte mult că experiența vieții e cea mai importantă. La școală n-ai cum s-o înveți întotdeauna. Greșești când ești mic, e mai ieftin.”, a povestit acesta în podcast-ul Roxanei Nemeș.

TJ Miles, despre începuturile sale în lumea succesului

TJ Miles a povestit despre cum a fost la început, despre eșecurile și gândurile cu care s-a confruntat pentru a deveni bărbatul de astăzi.

„Eu n-aveam bani, eu nu vin dintr-o familie bogată. Nu aveam niciun șofer să mă ia de la școală. Aveam autobuzul. Colegii mei arabi veneau cu șoferi și mașini scumpe. Eu veneam din România unde aveam Dacii.”

„Într-un fel încă mă lupt să-mi găsesc locul meu. Întotdeauna îmi spun <<Miles, nu fii fericit cu ce-ai făcut.>> Eu am un țel mai mare și de-aia nu vreau să trag linia să zic, <<Wow, uite câte am făcut!>> Dar eu cred că sunt capabil pentru mai mult. Eu m-am uitat la mulți oameni care au început cu nimica. În tot ce au făcut, nu s-au oprit: Kanye West, Jay-Z. Fiecare om are un început și doar vreau să văd ce se întâmplă. Cel mai greu moment pentru mine a fost când m-am întâlnit cu eșecul. Un exemplu ar fi când antrenorul de baschet mi-a spus (…) <<Nu îți mai face vise! Dacă aș fi în locul tău, m-aș lăsa de baschet.>> Dar, după aceea m-am gândit, după ce m-am liniștit… <<Ok, nu o să fiu jucător de baschet. Cum ar fi să cumpăr echipa de baschet?>>”, a declarat acesta în cadrul podcast-ului Roxanei Nemeș.