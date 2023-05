TJ Miles și Francisca se gândesc deja la căsătorie? Cei doi au dezvăluit detalii intime din interiorul relației: “Dacă va fi să vină și un copil, aia e!”

In articol:

TJ Miles și Francisca formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc deja o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp și au confirmat public imediat după ce s-au întors din vacanța din Bali și Singapore.

Deși sunt la început de relație, cei doi se cunosc foarte bine și își doresc ca lucruile să funcționeze frumos și chiar să aibă un viitor împreună.

TJ Miles și Francisca au de gând să își petreacă restul vieții împreună

După un mariaj de 4 ani și o relație de 10 ani, Francisca s-a despărțit de fostul soț, luptătorul de MMA Bogdan Lățescu. Separarea s-a produs în toamna anului trecut, însă divorțul în mod oficial a venit în luna ianuarie. În acel moment s-a vehiculat că artista ar fi ales să rupă legătura cu fostul soț din cauza lui TJ Miles, de care s-ar fi îndrăgostit. Cu toate acestea, toți trei au infirmat zvonurile și fiecare și-a văzut de viață. Iată că drumurile Frnaciscăi și ale lui TJ Miles s-au reîntâlnit la doar câteva luni distanță și au decis să își dea o șansă.

Acum, cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și chiar se gândesc la un viitor împreună. Nici unul dintre ei nu ar fi crezut că vor ajunge să formeze o relație, însă sunt recunoscători că s-au cunoscut.

“Am avut o perioadă în care eu am fost cu treburile mele, el cu ale lui. A trecut ceva până ne-am decis să muncim împreună. Am făcut un Tik tok, a făcut 3 milioane de views. Apoi a intervenit situația din viața mea, cu divorțul, după care ne-am întâlnit iar, ne-am hotărât să lansăm și o piesă, am fost al Muntele Mic.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS! Ronaldo vrea să plece din Arabia Saudită! Clubul la care vrea să meargă. Uluitor pe ce „post” vrea să joace- stirileprotv.ro

A contat foarte mult ca noi, înainte de a fi iubiți, cred că ne-am spus toată viața noastră. La noi tot greul a fost la început. Noi am trecut prin multe chestii, în ultima lună mai ales. Știu tot despre iubitele lui, ce a făcut în adolescență. Când am ajuns să fim împreună, noi deja știam cum e omul ăla, ce tabieturi are, ce viață a avut”, a mărturisit Francisca, pentru click.ro.

Citește și: În ce relații au rămas Francisca și fostul soț, după divorț?! Artistă spune dacă a fost sau nu înșelată: "Am zis că poate sunt eu nebună"

Citește și: ”Fiecare cu viața lui” Francisca și TJ Miles au dat nas cu nas cu fostul soț al brunetei, care urmează să devină tată. Ce a spus artista despre Bogdan Lățescu?

TJ Miles și Francisca nu spun “Nu” unei eventuale căsătorii, însă nici nu forțează lucrurile. Cei doi intenționează să privească lucrurile așa cum sunt și să trăiască în prezent, fără să își facă griji pentru viitor.

Citeste si: Andreea Raicu, reacție dură după ce s-a spus că a fost victima lui Tudor Chirilă! Vedeta face lumină, ce s-a întâmplat cu adevărat în cei 7 ani de relație- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit în Biserica Ortodoxă- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker, dezgustată după ce a aflat că fostul ei sot, Andrew Parker Bowles, va participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

“Francisca: Eu am fost crescută într-o familie cu părinții căsătoriți, cu doi copii. Sunt împreună și azi ai mei. Eu cred în ideea de căsnicie, dar nu pun nici o presiune pe mine. Dumnezeu le așează pe toate. Dacă va fi să fie și un copil, va veni, aia e!

TJ Miles: Noi trăim în prezent, trecutul e trecut, viitorul e viitor. Prezentul e cel mai important dacă îl trăiești cum trebuie și ești fericit”, au mai spus cei doi îndrăgostiți.

Francisca și TJ Miles, planuri de viitor [Sursa foto: Instagram]