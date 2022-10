Toată lumea a speculat, dar WOWbiz a aflat adevărul! Simona Trașcă ne-a dezvăluit cât de bănoasă este activitatea de pe platforma pentru adulți: "Pot trăi doar din asta" | EXCLUSIV

In articol:

La începutul lunii octombrie, Simona Trașcă anunța pe toată lumea că a pășit spre industria dedicată adulților. Fosta asistentă TV, sexy din fire, mândră de atuurile sale și complet dezinvoltă a decis că este momentul să profite de pe urma imaginilor provocatoare pe care le-a făcut de-a lungul timpului și să se laude lumii întregi cu felul în care arată, câștigând în schimb sume deloc

Cât câștigă Simona Trașcă din OnlyFans?

de neglijat.

De când a anunțat vă activează pe această platformă, s-au făcut tot felul de speculații pe tema sumei pe care o câștigă vedeta. WOWbiz.ro a contactat-o pe blondină și a aflat totul despre veniturile acesteia. Simona nu s-a ascuns cu nimic și a precizat că este o meserie bănoasă, pentru care nu ai nevoie de un al doilea job.

"Nu am spus nimănui cât câștig și nici nu o să zic. Atât cât câștig sunt mulțumită. E ok. Nu știu de ce toată lumea a făcut to felul de speculații de sume, habar nu am și sincer nici nu mă interesează. Mi se pare urât să spui cât câștigi pe lună. Cred că niciun om nu are plăcere să vorbească despre chestiile astea. Cât câștigă sau ce-și cumpără sau ce realizări are, ce nu are. Da, aș putea să mă întrețin doar făcând asta, având în vedere că eu nici nu sunt foarte mofturoasă sau pretențioasă. Am avut o copilărie grea și am învățat în viață să trăiesc și cu bine și cu mai puțin bine. Am avut și perioade în viața mea când nu am avut bani deloc sau când am avut foarte mulți. Sunt obișnuită. Iau totul așa cum vine și mă bucur de tot ce am. Niciodată nu mi-am dorit sau îmi doresc ce are altcineva. Eu sunt mulțumită cu ce am eu, cred că ăsta e secretul, de fapt.", a declarat Simona Trașcă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă își dorește nepoți

Simona are așteptări mari din partea fiului ei, mai exact nepoți. Aceasta consideră că nu mai este cazul ca ea să mai aibă copii, însă își dorește foarte mult să devină bunică de fetiță.

"Nu îmi mai doresc copii, dar îmi doresc nepoți. Am o nepoțică de la fratele meu, am un nepoțel de la fratele meu care a decedat, dar îmi doresc neapărat o nepoțică de la fiul meu. A zis că nu are de gând să mă facă bunică foarte curând, așa că am de așteptat.", a mărturisit Simona Trașcă, în cadrul unei emisiuni de pe canalul de YouTube WOWnews.

