„Toată viața am suferit” Care este cel mai mare complex fizic al actriței Nuami Dinescu? Vedeta nu și-a putut îndeplini visul din cauza acestei trăsături

Nuami Dinescu are 60 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. Vedeta a avut de-a lungul timpului mai multe roluri importante în filme și seriale, care au fost extrem de urmărite de publicul din România. Deși acum are o carieră de succes în domeniul artistic, puțină lume știe la ce meserie visa artista în copilărie.

Nuami și-a dorit foarte mult să lucreze în poliție, dar a trebuit să renunțe la acest vis.

Nuami Dinescu a avut un vis extrem de important în copilăria ei. Vedeta își dorea să își clădească o carieră în Poliție și chiar a dat examenul de admitere la Școala de Ofițeri din Sibiu, însă a fost respinsă. Motivul pentru care a picat examenul nu a fost reprezentat de capacitățile sale intelectuale, care erau peste medie, ci de înălțimea ei. Pe vremea aceea, la școlile de poliție exista un criteriu de selecție bazat pe înălțime, iar Nuami este o persoană scundă, așa că nu a fost primită la Școala de Ofițeri, fiind nevoită să se reprofileze, însă a trăit toată viața cu regretul că nu și-a putut îndeplini cel mai mare vis.

„A fost supărarea vieții mele. De fapt asta cu actoria era o treabă încă nedescoperită. Întâi și întâi că în anul în care am terminat eu liceul, am venit în București, repartizată la un trust de construcții, am terminat liceul de construcții, altă treabă, doar că eu am vrut să mă duc la Școala de Ofițeri de la Sibiu, la Școala de Poliție de la Sibiu.(...) Da, că am vrut eu să mă fac polițistă, să-i pedepsesc pe bărbații care își bat femeile, că eu am o problemă cu asta, cu violența domestică. Eu am crescut altfel și nu am înțeles cum să ridici mâna s-o bați și a fost prima dată când am realizat faptul că am 1.55 m și că mă încurcă foarte tare. M-am dus la concurs și prima probă a fost că a trebuit să mă duc să vorbesc cu un domn ofițer, care mi-a spus: “Domnișoară, mie îmi place de dumneavoastră, că sunteți așa prezentă, energică, dar aveți 1.55 m și ar trebui să aveți măcar 1.62 m ca să puteți să…De unde să luăm să mai punem cm lipsă?”. După ’90 lucrurile s-au schimbat, nu a mai fost baremul ăsta, dar eu eram deja pe alt drum, mă apucasem deja de actorie și nu mă mai interesa”, a declarat Nuami Dinescu pentru Unica.ro.

Nuami Dinescu a suferit toată viața din cauza înălțimii sale

Celebra actriță a avut întotdeauna un complex fizic legat de înălțimea sa. După ce a trecut prin decepția cauzată de respingerea de la Școala de Ofițeri, Nuami s-a înscris la un liceu de construcții, iar viața ei s-a schimbat total. A început o carieră în domeniul teatrului de păpuși, acolo unde nu exista niciun criteriu bazat pe aspectul fizic, căci își petrecea timpul în spatele cortinei și îi făcea pe copii să intre în lumea poveștilor. Din momentul în care a intrat în lumea actoriei, Nuami a reușit să scape de nemulțumirile pe care le avea cu privire la fizicul ei, simțindu-se împăcată și liniștită.

„Dar toată viața am suferit că sunt mică de înalțime. Da, multă vreme m-au salvat tocurile până când am înțeles că aia e și trebuie să mă descurc așa cum sunt. Din clipa în care am intrat în teatru, eu am făcut teatru de păpuși o vreme. Am terminat liceul de construcții și după aceea m-am tot dus pe la diverse trupe de teatru, am făcut japoneză o vreme, am fost și la Mihaela Runceanu la Școala Populară de Artă, am făcut multe. Din clipa în care m-am dus la teatrul de păpuși, înălțimea paravanului era exact ce trebuia pentru mine. Și m-am liniștit!”, a mai spus actrița.

Pe lângă înălțimea sa, de care a fost mereu nemulțumită, Nuami Dinescu a mai avut și alte lucruri care nu i-au plăcut la fizicul ei de-a lungul anilor. Vedeta se visa înaltă, slabă și blondă și își dorea să facă balet. Lucrurile nu au stat întotdeauna așa cum a visat ea, iar singurele pe care a putut să le controleze au fost kilogramele și culoarea părului. După atâția ani de carieră în actorie, Nuami vorbește extrem de relaxată despre visurile ei din copilărie la care a renunțat, semn că actuala sa profesie îi oferă liniște și împlinire sufletească.

„Eu aș fi vrut să fiu înaltă, slabă, blondă și să fac balet. Am făcut balet și în facultate, am făcut 3 ani de balet, știu și acum poziții de balet, pentru că a fost foarte bună, foarte drăguță cu noi Aglaie Gheorghe. Înaltă nu mai avem de unde, slabă câteodată ne iese, câteodată nu și blondă jonglăm cu culorile, nu e o dramă!”, a mai povestit Nuami Dinescu.