Toate detaliile despre victoria lui David Popovici! Camelia Potec, dezvăluiri din culisele competițiilor de la Melbourne| EXCLUSIV

Camelia Potec a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro la revenirea în România și ne-a dezvăluit cum i s-a părut performanța campionului din Australia, dar mai ales cum vede victoria pe care David a obținut-o în finală.

David Popovici s-a întors cu medalia de argint după Mondialele din Australia, rezultatul fiind unul neașteptat pentru echipa României, având în vedere că probele s-au desfășurat în bazin scurt, iar înotătorii din țara nu erau obișnuiți cu acesta.

Camelia Potec, dezvăluiri după Mondialele din Australia

Camelia Potec a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a mărturisit că victoria lui David Popovici este un motiv de mare bucurie, mai ales că nu a fost un rezultat așteptat, având în vedere că el nu era specialist la probele în bazin scurt.

"Ce aș putea să spun așa pe scurt despre Campionatele Mondiale de înot în bazin de 25 de metri din Australia ar fi faptul că ne-am bucurat extrem de mult de rezultatele acestea care au fost peste așteptări.

Noi nu am plecat cu obiectivele de medalii, tocmai pentru că știam că sportivii noștri nu sunt specialiști în probele din bazin scurt, de 25 de metri. Tot ce ne-am dorit era ca ei să fie bine, să fie sănătoși, să se adapteze și să vedem și perioada necesară pentru a se adapta la fusul orar, la condițiile din Australia și să poată înota la cel mai înalt nivel", a mărturisit Camelia Potec, pentru WOWbiz.ro.

David Popovici, ultimul record înainte de primul an de seniorat

Președintele Federației Națaionale de Natație a reamintit faptul că David Popovici s-a bucurat de un adevărat succes în ultimul său an de juniorat și a reușit să bată recordul mondial de la 100 de metri liber.

"Iată că performanțele au fost bune. Ne-am întors și de acolo cu o medalie, bineînțeles medalie câștigată de David Popovici, după ce am avut surpriza plăcută de a bate recordul mondial de la 100 de metri liber, recordul mondial de juniori.

Este un record care a venit la sfârșitul unui an de juniorat, ultimul lui an de juniorat și înainte evident de primul an de seniori", a mai precizat Camelia Potec, pentru WOWbiz.ro.

Camelia Potec, mandră de succesul lui David Popovici

Camelia Potec ne-a mărturisit că se bucură pentru succesul lui David Popovici și de faptul că a reușit să mai aducă o medalie în țară și în palmaresul propriu.

"A fost o surpriză plăcută care și lui i-a dat motivația necesară de a merge la proba de 200 de metri liber cu mai multă încredere și cu mai multă ambiție de a reuși să câștige chiar și o medalie, lucru care s-a și întâmplat.

Nu putem decât să ne bucurăm că iată a reușit să mai aducă o medalie pentru el și pentru țara noastră, iar acum își continuă pregătirea pentru anul următor, chiar dacă putem să spunem că sezonul a început din luna octombrie. La noi sezonul pentru anul următor a început în octombrie 2022 și se termină în luna august 2023", a mai dezvăluit ea.

