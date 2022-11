Toma Cuzin, probleme cu legea! Actorul, condamnat la închisoare, după ce a fost prins sub influența stupefiantelor la volan

In articol:

Toma Cuzin este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați actori din țara noastră. Acesta a jucat în mai multe filme și piese de teatru, dar a devenit cunoscut în anul 2012 când a devenit unul dintre personajele principale ale unui serial urmărit de foarte multă lume.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Cristina, soția lui Toma Cuzin

Actorul a fost condamnat la un an de închisoare

Toma Cuzin [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este Theo Rose. ”Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș de-a lungul timpului"- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Recent, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare cu amânare. Motivul condamnării actorului fiind conducerea sub influența unor substanțe interzise. Pentru a nu ajunge la închisoare, actorul va fi nevoit să se supună mai multor condiții.

,,Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul TOMA CUZIN (…), a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 30.05.2018).Constată că nu este necesară aplicarea pedepsei complementare. Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin, a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data 20.11.2018). (…)Stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin, a infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 20.11.2018). (…)Contopeşte cele trei pedepse principale aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea (8 luni), la care va adăuga sporul de o treime totalul celorlalte pedepse (1/3 din (6 luni+ 6 luni)), în total pedeapsa de 1 an închisoare. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţ”, au declarat reprezentanții minunatei instanțe, potrivit Fanatik.

Citește și: Veşti foarte proaste pentru Firicel, la sfârşit de an! Ce s-a întâmplat cu garsoniera lui Toma Cuzin? EXCLUSIV

Toma Cuzin nu este la prima abatere de la lege

În trecut, Toma Cuzin a mai avut probleme cu legea. Actorul a fost urmărit penal pentru săvârșirea și altor fapte ilegale. Bărbatul a fost prins la volan de mai multe ori, chiar dacă nu avea dreptul. Cu trei ani în urmă, acesta a fost prins având asupra sa substanțe interzise de mare risc, dar urmărirea penală în acest caz a fost dată uitării de către autorități.