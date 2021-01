Toni Grecu povestește despre experiența sa cu COVID-19, din spital: „Le-aş spune tuturor să nu ia în derâdere acest coronavirus”

In articol:

Vestea

că marele artist Toni Grecu s-a infectat cu coronavirus și a ajuns de urgență la spital, i-a făcut pe români să se întristeze. Astfel, actorul, după cum a obișnuit de-a lungul carierei sale, vrea să le readucă fanilor zâmbetul pe buze și mărturisește că se simte bine și este în afara riscurilor.

Deși acesta nu se simte atât de bine încât să fie externat, spune că față de săptămâna trecută starea sa de sănătate s-a îmbunătățit vizibil , însă nu știe cât va mai dura până va fi externat de la Matei Balș.

Toni Grecu încă se luptă cu coronavirusul: „Am avut ceva bătăi de cap cu nenorocitul ăsta de virus”

Toni Grecu, în vârstă de 61 de ani, și soția acestuia se află încă internați la Institutul Matei Balș din Capitală, iar starea lor este cu mult mai bună față de momentul sosirii lor în unitatea medicală.

Cum se simte Toni Grecu, la 10 zile de la spitalizare. [Sursa foto: Captură YouTube]

„Mă aflu în spital de sâmbătă, 16 ianuarie, şi vă pot spune că am avut ceva bătăi de cap cu nenorocitul ăsta de virus. Medicii au folosit tot ce ştiau împotriva sa, absolut tot. Am primit inclusiv oxigen, dar aici, într-un salon normal, ca să-i zic aşa, nu la Terapie Intensivă. Pe acolo nu am călcat!”,a declarat Toni Grecu, pentru playtech.ro.

Totodată, acesta spune că a avut nevoie de masca de oxigen pentru a respira mai bine, însă nu a fost atât de grav încât să ajungă într-un salon de pe secția de ATI a spitalului.

„Am primit inclusiv oxigen, dar aici, într-un salon normal, ca să-i zic aşa, nu la Terapie Intensivă. Pe acolo nu am călcat!”,a mai povestit acesta.

Mesajul lui Toni Grecu pentru toți românii

Actorul are și câteva mărturisiri de făcut românilor care încă nu cred în puterea acestui virus și a celor care nu

„Nu pot vorbi prea mult, fiind la spital. Dar le-aş spune tuturor să nu ia în derâdere acest coronavirus. Are darul uneori de a ne întoarce viaţa pe dos. Aşa că, pe cât posibil, nu-i oferiţi această satisfacţie!”, este mesajul lui Toni Grecu pentru români.

se protejează împotriva lui.

Toni Grecu îi îndemnă pe români să fie prudenți în ceea ce privește boala COVID-19. [Sursa foto: Captură YouTube]

Acest îndemn vine după ce acesta mărturisește că nu-și ecxplică de unde a putut să ia virusul SARS-Cov-2 , mai ales că spune că a respectat cu sfințenie toate mpsurile de protecție împotriva coronavirusului.

„Nu am nici până azi cea mai mică idee asupra modului în care m-am infectat. Asta a fost surpriza lui pentru mine, pentru noi toţi. E ca un fel de loterie, dacă-mi permiteţi comparaţia, la care poţi câştiga ori ba. Dacă ar fi funcţionat la fel pentru noi toţi, atunci ar fi o plictiseală generală. Sigur, aici e bine să te fereşti cât de mult poţi. Eu am încercat, dar se vede treaba că nu am reuşit”, a mai mărturisit artistul pentru playtech.ro.

Toni Grecu, show de glume pe subiectul COVID-19

În toamna anului trecut, Toni Grecu îi făcea pe români să râdă la un post de televiziune online cu un show de stand-up al cărui subiect este virusul care a generat acuala criză epidemiologică mondială.

„COVID-ul ăsta mi-a schimbat viaţa, iar distanţarea socială m-a terminat. Pur şi simplu, nu mai e nimic ca înainte. Unde te duci, unde te întorci, auzi doar de distanţare socială, care mi-a intrat până şi în pat. Acum eu şi soţia dormim cu distanţare socială. Avem un paravan de plexiglas între noi, cum e la magazin sau la bancă. Eu l-am montat. Înalt de vreun metru şi lung de vreo doi. Pe mijlocul patului, deci respect tot cetrebuie!”.